Taiwan vai controlar 48% do fabrico global de chips em 2022

Há uma crescente atenção no que respeita ao mercado dos chips tecnológicos. Como tal, temos assistido a um aumento de notícias acerca deste setor, dando conta das várias fabricantes que tentam investir ainda mais para se manterem vivas numa competição bastante desafiante.

Neste sentido, os dados recentes indicam que Taiwan vai controlar 48% de todo o fabrico de chips mundial ainda durante este ano de 2022.

Taiwan vai deter 48% do fabrico de chips mundial este ano

De acordo com a empresa analista de mercado TrendForce, é esperado que Taiwan controle 48% do fabrico global de wafers de 12 polegadas durante este ano de 2022. Além disso, estima-se que os vários e significativos investimentos de outras fabricantes localizadas noutras regiões, não afetem o domínio do país taiwanês.

No entanto, é também referido que esta percentagem irá cair ligeiramente ao longo dos anos, sendo que em 2025 a participação taiwanesa de fabrico de chips deverá assentar nos 44%. Esta queda será justificada com o aumento de novas fábricas que já se encontram a produzir componentes em massa noutras zonas do mundo.

Segundo a TrendForce, se apenas considerarmos a produção de chips com um processo de fabrico igual ou inferior a 16 nm, então Taiwan controla 61% do mercado.

Em 2021, o país representava 64% de toda a receita do mercado de fundição, uma vez que detém grandes nomes como a TSMC, a maior fabricante de componentes do mundo que possui a tecnologia de processo de fabrico mais avançada, e ainda a UMC, Vanguard e PSMC.

Recentemente a TSMC também reconheceu que o investimento da produção de chips nos Estados Unidos da América é um desperdício de dinheiro.

A pandemia da COVID-19 veio dar mais destaque ao segmento de chips, uma vez que com as fábricas paradas o mundo tecnológico enfrentou meses complicados na medida em que os componentes eram extremamente escassos, enquanto que a procura se tornou imensamente elevada. Assim, no geral, as pessoas perceberam a importância da indústria tecnológica, uma vez que esta escassez afetou a produção de computadores, smartphones, consolas, gadgets, veículos, componentes, e muito mais.