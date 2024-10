Taiwan diz que a TSMC está 10 anos à frente da China no domínio de chips

Perante a controvérsia relação que mantém com a China, Taiwan afastou-se mais do país asiático e assegurou que a sua gigante dos semicondutores, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), está 10 anos à frente da China no domínio de chips.

A China está pelo menos 10 anos atrás da TSMC em matéria de semicondutores, segundo Wu Cheng-wen, ministro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (NSTC), durante uma reunião do Education and Culture Committee do Legislative Yuan.

Quando questionado pela legisladora do Partido Democrático Progressista, Wu Pei-yi, sobre um artigo, publicado em agosto pela versão chinesa do Nikkei Asia, que dizia que a liderança de Taiwan sobre a China em matéria de chips era de três anos, Wu Cheng-wen argumentou que o processo de fabrico de chips da empresa taiwanesa progrediu para dois nanómetros.

Na verdade, tenho dúvidas sobre o relatório. Acredito que a TSMC deveria estar pelo menos 10 anos à frente, especialmente agora que avançou para produzir chips de 2 nanómetros.

De facto, com base no relatório de resultados da TSMC divulgado em julho, a investigação e o desenvolvimento de chips de dois nanómetros prosseguiu sem problemas, com os dispositivos equipados com estes chips a produzirem desempenhos esperados ou superiores aos esperados.

A produção em massa de chips de dois nanómetros será lançada no próximo ano, conforme previsto, segundo a empresa.

China parece estar longe da capacidade da TSMC

Recentemente, o Ministério chinês da Indústria e das Tecnologias da Informação anunciou que desenvolveu um sistema de litografia ultravioleta profunda que lhe permite produzir chips numa escala tão pequena como oito nanómetros.

Segundo um relatório da Deutsche Welle, a Shanghai Micro Electronics Equipment Co poderá vir a fabricar chips com tecnologia de nove nanómetros, uma vez que solicitou à Administração Nacional da Propriedade Intelectual da China uma série de patentes relacionadas com a litografia ultravioleta extrema.

Atualmente, o poder de computação de Taiwan no setor público é de cerca de 19 petaflops, que aumentará gradualmente nos próximos anos, segundo Wu Cheng-wen, citado pela imprensa.

Com base num plano estabelecido pelo NSTC, espera-se concluir a construção de 280 petaflops de capacidade de computação em 2028, e o objetivo é aumentar para 480 petaflops em 2029.