Vendas da Tesla estão finalmente a aumentar, mas ainda a um ritmo muito lento

O desempenho da Tesla na maioria dos mercados tem estado abaixo do esperado. A marca tem diminuído as suas vendas e perdido posição de destaque em muitos mercados. Os mais recentes resultados trimestrais foram revelados e, depois de dois trimestres menos positivos, as vendas da Tesla aumentam finalmente, mas ainda a um ritmo muito lento.

Vendas da Tesla estão a aumentar

Depois de dois trimestres consecutivos de queda, as vendas de veículos da Tesla estão finalmente em alta. A marca revelou ter produzido 469.796 veículos durante este período que terminou em setembro, um aumento de 9,1% face ao terceiro trimestre de 2023. Revelou ainda que entregou a clientes 462.890 carros elétricos durante o terceiro trimestre de 2024, um salto de 6,3% face ao terceiro trimestre de 2023.

Estes dados foram também uma melhoria medida relativamente aos números do trimestre anterior. A produção aumentou 14,4%, em comparação com o segundo trimestre de 2024. Ao mesmo tempo, as entregas aumentaram 5,8%. A Tesla fabrica e vende mais carros elétricos do que no início deste ano.

A Cybertruck pode estar a ajudar neste cenário, mas a Tesla não divulga os números de vendas da sua pickup elétrica que tantos atrai. Na maioria da sua produção e entrega estão ainda os Model 3 e Y, com 443.668 unidades produzidas e 439.975 vendidas no terceiro trimestre. O resto, incluindo o Model S, X, Cybertruck e Tesla Semi, estão agrupados na categoria “outros modelos”.

Produção Entregas Model 3/Y 443.668 439.975 Outros modelos 26.128 22.915 Total 469.796 462.890

Ainda cresce a um ritmo muito lento

Esta mudança de cenário não significa que a empresa não tenha desafios pela frente. As vendas globais de carros elétricos continuam a crescer mais lentamente do que há vários anos, com os clientes a migrarem principalmente para veículos híbridos. A Tesla, que apenas fabrica carros puramente elétricos, pode estar em alguma desvantagem em comparação com outros fabricantes.

A empresa enfrenta também uma concorrência crescente, contra empresas como a BYD, Geely e outras. Estas têm registado números recorde de vendas de carros elétricos. Por não divulgar números detalhados, fica impossível identificar e comparar o desempenho da marca face à concorrência com maior detalhe.

A Tesla divulgará os seus resultados detalhados do terceiro trimestre a 23 de outubro. Antes disso, no dia 10 de outubro, a empresa irá revelar o seu muito esperado robotáxi, onde Elon Musk irá fazer a sua grande aposta para o futuro da marca, em novas áreas, cada vez mais interessantes.