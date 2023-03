Samsung vai investir mais de $200 mil milhões na maior instalação de chips do mundo

A Samsung planeia gastar 228 mil milhões de dólares naquela que será a maior instalação de chips do mundo. O investimento surge como parte do plano da Coreia do Sul para a tecnologia.

Recentemente, a Samsung anunciou que planeia investir cerca de 228 mil milhões de dólares num novo complexo dedicado aos semicondutores, na Coreia do Sul. De acordo com o governo, esse será o maior do mundo e erguer-se-á como parte do esforço do país para assumir a liderança em setores tecnológicos críticos.

À CNBC, um porta-voz da Samsung revelou que esse investimento acontecerá ao longo dos anos, até 2042, e que a instalação será construída nos arredores de Seul.

O Presidente Yoon Suk-yeol disse que, embora seja importante para uma indústria de alta tecnologia, como é a dos semicondutores, crescer por meio de um plano de médio a longo prazo, devemos avançar rapidamente com esses planos como se fosse uma questão de vida ou morte, tendo em conta a competição global.

Partilhou, por sua vez, o porta-voz do Presidente, Lee Do-woon, num comunicado.

Ao lado da Samsung, Coreia do Sul está a investir fortemente na tecnologia

O governo da Coreia do Sul pretende ligar o complexo de chips da Samsung a outras empresas, por forma a criar um megacluster dedicado aos semicondutores, capaz de dar conta de toda a cadeia de fornecimento dos chips, desde o design até ao fabrico.

Esta nova infraestrutura em parceria com a Samsung, bem como a união que planeia com outras tecnológicas, é mais um dos esforços do governo sul-coreano para estimular o desenvolvimento de algumas áreas que considera essenciais, atualmente.

A partir de agora, cada país está a tentar construir as suas próprias forças competitivas. Há uma enxurrada de isenções fiscais que procuram a produção de semicondutores onshore. O impulso para a competição é mais forte do que o impulso para a cooperação. Os incentivos podem mudar se os incentivos planeados não funcionarem ou quando a indústria de semicondutores observar uma tendência de queda no ciclo de investimento.

Explicou Pranay Kotasthane, presidente do High Tech Geopolitics Programme da Takshashila Institution.

