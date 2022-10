Samsung quer produzir 3 vezes mais chips em 4 anos para competir com a TSMC

Apesar de a TSMC ser a maior e mais importante fabricante de semicondutores do mundo, a Samsung conseguiu conquistar a proeza de ser a primeira a dar início à sua produção de chips de 3 nm e, assim, ultrapassar a rival taiwanesa.

Mas as recentes notícias da indústria mostram que a concorrência está mesmo acessa, pois agora sabe-se que a fabricante da Coreia do Sul quer produzir até 3 vezes mais chips ao longo dos próximos 4 anos para conseguir competir com a TSMC.

Samsung quer ultrapassar a TSMC

No mercado tecnológico, assim como noutros setores, nada é garantido. E se uma fabricante como a TSMC é atualmente líder no segmento dos semicondutores, até porque tem vários clientes de peso, num futuro próximo essa realidade poderá ser diferente.

Como tal, a Samsung antecipou-se à concorrente direta e começou a produzir os chips de 3 nm, sendo a fabricante que lidera os processos litográficos de alto desempenho deste processo de fabrico. Mas a empresa quer ir mais longe e mostra que está empenhada em ser a escolha dos seus clientes, podendo também 'roubar' alguns à rival.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que a Samsung tem planos para produzir até 3 vezes mais chips nos próximos 4 anos, para assim ser uma concorrente ainda mais à altura da TSMC. E a maneira como a sul coreana pretende alcançar esse objetivo passa por alguns processos.

Primeiro, pretende oferecer diversidade de opções para qualquer um dos seus clientes. Como tal, a Samsung quer cria até 10 processos litográficos para competir em determinadas áreas, como a indústria, o segmento automóvel, a robótica, entre outros. A fabricante pretende responder à atual procura no mercado e assim aumentar também a sua receita.

Além disso, a empresa também está focada no desenvolvimento de sensores de imagem e componentes de radiofrequência. E neste campo já estamos a falar de chips desde a litografia de 5 nm a 28 nm. Estima-se que estas medidas ajudem a Samsung a triplicar a sua faturação nas fábricas e ainda que aumente a sua capacidade de produção até 3 vezes. E este objetivo pretende ser alcançado antes do ano de 2027. O investimento envolvido no projeto não foi, para já, divulgado.