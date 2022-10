Apple estreita regras direcionadas a criptografia e NFTs na App Store

A Apple não tem reagido da melhor forma à vontade de as aplicações da sua App Store se aliarem à modernidade e incluírem criptografia e NFTs. De tal forma que, agora, a gigante de Cupertino está a estreitar ainda mais as regras da sua loja nesse sentido.

Embora não seja contra a tecnologia na sua loja, a Apple tem apertado o cinto.

A Apple partilhou as suas regras relativamente às moedas criptográficas e às NFTs, definindo e clarificando aquilo que as aplicações podem fazer com as tecnologias dentro da App Store. As alterações implicam, por exemplo, que qualquer tipo de serviço comercial relacionado com NFTs deve recorrer ao mecanismo de pagamento da empresa.

De acordo com a NBC News, as novas regras apontam que, embora as aplicações possam facilitar "transações ou transmissões de moedas criptográficas numa troca aprovada”, a aplicação só pode ser oferecida em países ou regiões que tenham licença e permissão para operar essas trocas.

As aplicações não podem utilizar os seus próprios mecanismos para desbloquear conteúdos ou funcionalidades.

Mais do que isso, as diretrizes dizem as aplicações podem permitir que os utilizadores naveguem nas coleções de NFTs, ainda que estas sejam propriedade de outra pessoa, desde que as apps “não incluam botões, ligações externas ou outras chamadas para a ação que direcionem os clientes para outros mecanismos de compra que não a compra em fichas".

Portanto, tudo isto significa que qualquer tipo de negociação para NFTs deve utilizar o mecanismo de pagamento in-app da Apple. Então, embora não proíba as NFTs, a empresa de Cupertino impõe uma grande restrição ao tipo de serviço que envolve a tecnologia e que pode ser oferecido.

