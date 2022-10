Novidades reveladas a menos de duas semanas de God of War Ragnarök

God of War Ragnarök encontra-se a pouco menos de duas semanas para chegar e os Santa Monica Studio continuam a preparar o seu lançamento com pompa e circunstância.

Aqui, anunciámos a estreia de uma série de documentários sobre o jogo. Agora vimos apresentar-vos o segundo episódio. Mas não só...

Os Santa Monica Studio continuam a investir forte no lançamento que se avizinha de God of War Ragnarök, que ocorre a 9 de Novembro deste ano.

Na semana passada foi estreada uma série de documentários (10 no total) sobre o processo de produção do jogo e agora chega-nos o segundo episódio.

Este segundo vídeo, intitulado "Um Novo Nível de Combate e Inimigos", explora a forma como a equipa do Santa Monica Studio leva o sistema de combate do jogo a um nível completamente novo, sendo um combate fluído e expressivo.

Também é reforçada a importância de construir um elenco de inimigos forte, único, memorável e diversificado contra os quais os jogadores irão testar a sua habilidade e destreza.

"Uma das partes mais desafiantes de ser Combat Designer não é a implementação técnica de criar uma criatura, mas antes navegar essa linha entre ser frustrante e ser desafiante. Queremos criar algo que seja aliciante para os jogadores, que os faça focar-se e esforçar-se a sério contra o inimigo e sentir-se bem ao ultrapassá-lo. Mas não queremos que se sintam derrotados por não conseguirem", diz Stephen Oyarijivbie, Combat Designer no Santa Monica Studio.

"E depois é gratificante quando ganhas, não porque era impossível, mas porque foi divertido e desafiante", acrescentou Roberto Clemente, Senior Combat Animator no Santa Monica Studio.

Por outro lado, a Senior Visual Effects Artist do Santa Monica Studio, Sabra Goebel, comenta que "como artista de efeitos visuais tenho de dar poder aos golpes. Controlas fogo, terra, água e vento. Quer estejas a atirar o machado ou a ser atacado por um feitiço inimigo, os efeitos visuais é que dão movimento e perigo a cada golpe das personagens inimigas".

O calçado português de um deus nórdico

Entretanto foram reveladas ainda mais curiosidades, bem mais centradas no nosso cantinho à beira-mar plantado, sobre o jogo.

A Sony Interactive Entertainment Portugal, em parceria com a marca de sapatilhas portuguesa, Sanjo, apresentam um novo modelo de sapatilhas inspiradas em seis dos reinos do título: Midgard, Alfheim, Svartalfheim, Helheim, Muspelheim e Niflheim.

Os jogadores que reservarem o jogo, tanto na PlayStation Store, como nos pontos de venda habituais, poderão habilitar-se a ganhar um par destes ténis de edição exclusiva (Estas sapatilhas de Edição Exclusiva não estão à venda), ao participarem num passatempo, que está atualmente a decorrer nos canais oficiais da PlayStation Portugal no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook até ao próximo dia 8 de novembro.

Para participarem, basta preencher um formulário, com a inserção de um comprovativo de reserva e a criação de uma frase que una as palavras PlayStation, Sanjo e God of War.

"A história de Kratos e a abordagem da Sanjo perante o mercado têm ambas vindo a reinventar-se ao longo dos tempos, e a ideia de criação destas sapatilhas está intimamente relacionada com a viagem que Kratos e Atreus terão pela frente nesta nova aventura que dá continuidade aos eventos de uma das sagas nórdicas mais icónicas dos últimos tempos", comentou Vítor Costa, Diretor Criativo da Sanjo.

"Este é um projeto que alia três marcas históricas (PlayStation, Sanjo e God of War) que conjugam tecnologia, modernismo e tradição para se reinventarem na celebração de algo novo", disse ainda. "Cada uma destas marcas, apesar do seu legado, soube como evoluir ao longo do tempo, continuando a reinventar-se e a construir um caminho que une os seus passados a um futuro promissor, e que agora, juntas, dão o próximo passo numa jornada inesquecível a caminho do Ragnarök", acrescentou.

Gostaríamos ainda de realçar que, quem fizer a sua reserva na Worten receberá um mini livro de arte do jogo. Quem optar por reservar o novo God of War Ragnarök na FNAC receberá um porta-chaves machado Leviatã. Já aqueles que preferirem reservar o título na Gaming Replay receberão um mini poster metálico, enquanto os que o fizerem no El Corte Inglés terão entregas à meia-noite, o que significa que poderão receber o jogo no dia 8 de novembro, entre a meia-noite e as 02h00 (Limitado às zonas da Grande Lisboa e Porto).

Por outro lado, os que optarem por reservar o título na Rádio Popular receberão alguns autocolantes alusivos ao jogo. O ideal é os jogadores consultarem a sua loja favorita, de forma a também ficarem a conhecer todos os descontos que estas têm disponíveis para quem reservar God of War Ragnarök.