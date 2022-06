Preço das gráficas e processadores deve aumentar 9% em 2023, diz TSMC

Uma das consequências da pandemia foi o significativo aumento do preço no setor de hardware, muito devido à escassez de componentes que levaram à falta de stock desses equipamentos.

No entanto, e se ultimamente temos assistido a um ajuste do preço destes produtos para valores mais próximos do normal, parece que tal não será garantido nos próximos tempos. De acordo com as mais recentes informações, a TSMC acredita que o preço das placas gráficas e dos processadores poderá aumentar em até 9% no próximo ano de 2023.

GPUs e CPUs podem encarecer 9% em 2023

Depois da pandemia da COVID-19, há mais um problema que está a preocupar os amantes de tecnologia, especialmente do setor de hardware. Segundo as informações, o aumento dos preços das placas gráficas e dos processadores deverá aumentar devido à crescente inflação a que estamos a assistir atualmente.

Assim sendo, agora a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), que é a maior fabricante de semicondutores do mundo, alerta que o preço das placas gráficas e dos processadores poderá aumentar entre 6% e 9% já a partir do mês de janeiro de 2023.

E esta previsão parece que não vem na melhor altura, pois as três grandes fabricantes, TSMC, Samsung e Intel, estão focadas e empenhadas em acelerar a produção de chips para dar resposta à procura do mercado e ao fabrico dos equipamentos da próxima geração. Mas nem as empresas nem os utilizadores estão dispostos a abrir os cordões à bolsa para voltar a pagar novamente os produtos a preço de ouro, especialmente estes que não são de primeira necessidade. Para além disso, o aumento também acontece num momento em que a crise económica é cada vez mais evidente e os bens essenciais estão cada vez mais caros.

Tirando esta preocupação, a vida corre bem para os lados da TSMC, pois parece que os relatórios que a empresa vai apresentar brevemente, perto do final do segundo trimestre, sugerem que a gigante de Taiwan pode ultrapassar a rival Intel em vendas pela primeira vez.