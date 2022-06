Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para julho

E assim, quase sem se dar conta, já estamos praticamente no mês de julho. Metade do ano já passou e resta-nos agora mais uma metade para aproveitarmos os meses um pouco mais quentes, ou pelo menos assim esperamos. Julho também é o mês em que muitas pessoas começam a usufruir das suas férias e, claro, a Netflix também não pode faltar!

Desta forma, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming no mês de julho de 2022.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Stranger Things T4 Vol.2

Depois do Volume 1 ter estreado no passado dia 27 de maio, agora o Volume 2 vai para o ar no próximo dia 1 de julho. Se segue esta série, então não vai poder perder as novidades.

Stranger Things

Dia 1 - Rainha do Sul T5

Mergulhando em submundos que vão do México a Nova Orleans, uma mulher resiliente vai de corretora a chefe de um cartel de drogas.

A quinta temporada desta série Netflix vai estrear no dia 1 de julho.

Rainha do Sul

Dia 6 - Olá, Adeus e Tudo o Resto

Clare e Aidan fazem um pacto para se separarem antes da faculdade, sem arrependimento e desgostos. Será que o encontro da despedida lhes dará outra oportunidade no amor?

Vai poder ver este filme Netflix a partir do dia 6 do próximo mês.

Olá, Adeus e Tudo o Resto

Dia 8 - A noite mais longa

Um grupo armado cerca um hospital prisional para raptar um assassino em série que está detido, mas não está preparado para a batalha que se segue.

Esta série original da plataforma de streaming vai para o ar no dia 8 de julho.

A noite mais longa

Dia 8 - Boo, Bitch

Duas finalistas do liceu e melhores amigas tentam ser populares. Mas quando uma delas se torna um fantasma, vai ter mesmo de aproveitar ao máximo... enquanto pode.

No dia 8 de julho vai estrear esta nova série Netflix.

Boo, Bitch

Dia 8 - O Monstro Marinho

Quando uma menina se infiltra no navio de um caçador de monstros marinhos, os dois embarcam numa viagem épica por mares desconhecidos para fazerem história.

Este filme Netflix vai para o ar no dia 8 de julho.

O Monstro Marinho

Dia 14 - Resident Evil

Anos depois de um surto viral ter originado um apocalipse global, Jade Wesker luta em duas frentes contra os responsáveis pela epidemia e os perigos infetados.

A nova série da Netflix estreia no dia 14 de julho.

Resident Evil

Dia 15 - Persuasão

Oito anos após ter sido persuadida a não desposar um homem galante de origens humildes, Anne Elliot reencontra-o. Saberá agarrar esta segunda oportunidade para amar?

O filme original Netflix vai para o ar a 15 de julho.

Persuasão

Dia 20 - Virgin River T4

Uma enfermeira procura um novo começo e muda-se de Los Angeles para uma cidade isolada no norte da Califórnia, onde a esperam inúmeras surpresas.

Pode ver a quarta temporada desta série a partir do dia 20 do próximo mês.

Virgin River

Dia 22 - The Gray Man

Ao descobrir segredos perturbadores que implicam a CIA, um elusivo ex-agente é perseguido por um sociopata que age por conta própria e lhe põe a cabeça a prémio.

O filme original da Netflix vai estrear a 22 de julho.

The Gray Man

Dia 27 - O Homem mais Odiado da Internet

Decidida a retirar as fotografias da filha de um site de pornografia de vingança, uma mãe tenaz lança-se numa cruzada online para derrubar o cruel fundador da página.

Não pode perder esta série Netflix, baseada em factos reais, com estreia marcada para o dia 27 de julho.

O Homem mais Odiado da Internet

Dia 29 - Corações Marcados

Um aspirante a músico concorda com um casamento de conveniência com um fuzileiro naval, mas uma tragédia torna o seu relacionamento falso em algo muito real.

O filme Netflix vai para o ar a 29 de julho.

Corações Marcados

Dia 29 - Fanático

Uma série que se desenrola à volta do maior ídolo da música espanhola. Um jovem vê uma oportunidade de fugir da sua vida monótona e adota a sua imagem, a sua música, os seus fãs e transforma a sua vida num espetáculo.

Esta série vai ficar disponível no dia 29 de julho.

Fanático

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?