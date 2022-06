Pode o Pazu Hulu Video Downloader ser o software ideal para quem passa mais tempo offline? Este é dos mais recentes programas lançados pela marca conhecida pelas suas capacidades de conseguir fazer descarregar conteúdos de todos os serviços streaming, ou pelo menos os mais importantes.

Esta versão foi desenvolvida especialmente para descarregar programas e filmes do serviço Hulu para MP4/MKV com a melhor qualidade 1080p tanto para Mac como para Windows. Além disso, os utilizadores podem transferir e reproduzir os vídeos a partir de qualquer parte do mundo.

Depois dos vários softwares lançados, incluindo um downloader de conteúdos para Amazon, Netflix e mesmo para Spotify, chega a vez do Hulu.

Na verdade, esta pode ser a oportunidade perfeita para descarregar vídeos guardar, e preservar para ver offline onde e quando se quiser, sempre sem intuitos comerciais com o conteúdo, claro.

Destaques Pazu Hulu Video Downloader, software ideal?

Na verdade, o Pazu Hulu Video Downloader apresenta-se com algumas características bem interessantes.

Assim, podemos desfrutar de vídeo a partir de streaming de vídeo em qualquer lugar e à nossa vontade.

Logo, apontamos das principais vantagens dos software enquanto software ideal para a tarefa:

Os utilizadores podem descarregar filmes e programas de TV Hulu para MP4/MKV no Windows sem a aplicação Hulu. Além disso, permitir descarregar filmes e programas de TV de hulu.com, hulu.jp, e hulu.jp/store.

Por outro lado, é possível descarregar filmes e programas de TV Hulu com um plano Hulu (Sem Anúncios). Permite descarregar programas e filmes a partir de suplementos Premium e conteúdo adicional on-demand que vem com uma subscrição de TV ao vivo.

Podemos visualizar os vídeos descarregados ilimitadamente em quantos dispositivos quiser, incluindo TV, computador, etc.

Não existe um limite de 30 dias/48 horas. A melhor parte, consiste em poder aceder aos downloads sempre que quiser.

Possibilidade de visualizar todos os downloads offline em qualquer dispositivo sem a aplicação Hulu. Sair da app do Hulu não afetará o vídeo descarregado.

Facilidade em descarregar vídeos Hulu em 1080p e manter todas as legendas e idiomas de áudio.

Qualidade do vídeo

Seguidamente, sublinha-se a qualidade do vídeo descarregado que permite desfrutar de programas de TV e filmes Hulu com a qualidade MKV/MP4.

Além disso, a partir do momento em que o Pazu Hulu Video Downloader entra em ação, os conteúdos podem ser reproduzidos nos mais famosos leitores multimédia como VLC, Windows Media Player, seja no tablet seja no PC.

Então, os utilizadores podem reproduzir vídeos Hulu com qualquer leitor compatível com MP4.

Faixas áudio e legendas:

Sem dúvida, esta é uma das melhores características a apontar ao software. Ao descarregar os conteúdos, é possível descarregar legendas em vários idiomas bem como nos vários áudios que estejam disponíveis no conteúdo que se esteja a descarregar.

Basicamente, podemos descarregar áudios e legendas em todas as línguas que existirem disponíveis. Por outro lado, pode pré-definir os idiomas-base das legendas e do áudio que utiliza frequentemente, sem contar com o facto de o som surround ficar implícita.

Processo de download? É demasiado fácil...

Em primeiro, não podemos esquecer que este software existe para download tanto para Windows como para Mac, abrindo o leque de alcance da aplicação entre os utilizadores.

O funcionamento do software, bem como a sua flexibilidade, são a grande mais valia pois qualquer tipologia de utilizador vai poder desfrutar das suas capacidades com a maior das facilidades, graças ao intuitivo que o software é. De qualquer das formas, recomendamos uma consulta no manual da própria marca que está MUITO completo: Como descarregar programas de TV e filmes Hulu para o meu computador?

Contudo, importante, deixamos o alerta para o facto de estas aplicações existirem e terem de ser usadas para uso próprio do utilizador proprietário da conta do serviço de streaming. Segundo os promotores da app, a utilização não deve incluir qualquer distribuição, modificação, apresentação, realização, publicação, licenciamento, criação de obras derivadas, oferta para venda ou outros sob pena da infração legalmente associada. Fora isso, é uma excelente opção.