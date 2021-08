A Mi Band 6 da Xiaomi é a mais recente proposta da marca no campo das smartbands. Seguindo o mesmo caminho que as versões anteriores conseguiu atingir o mesmo patamar de sucesso e voltou a ser um sucesso no mercado.

Com duas versões disponíveis no mercado chinês, a Europa e o resto do planeta apenas tiveram acesso à versão sem NFC. Este cenário poderá mudar em breve, com a disponibilização da versão NFC da Mi Band 6 da Xiaomi à Europa. Esta foi já encontrada numa certificação e mostra que estará a chegar.

Lançada em março deste ano, a Mi Band 6 da Xiaomi cedo mostrou as suas qualidades. O interesse nesta nova versão era grande e isso ficou patente no seu sucesso de vendas, quer no mercado chinês quer no resto do planeta.

A marca deu continuidade ao seu modelos de lançamentos e criou duas versões distintas desta smartband. A versão padrão, presente em todos os mercados e a versão NFC, dedicada em exclusivo ao mercado chinês, tal aconteceu nos modelos anteriores.

A descoberta da certificação do modelo NFC da Mi Band junto de regulador italiano vem abrir as portas a uma possível nova realidade. A Xiaomi poderá finalmente apostar em colocar a versão NFC desta smartband nesse mercado e também no resto da Europa.

A certeza de que esta é a versão NFC parece ser simples de provar. As duas versões lançadas tinham como números de código os valores XMSH15HM (versão sem NFC) e XMSH16HM (versão equipada com NFC. É precisamente este último que surge na certificação agora encontrada.

Esta certificação parece seguir uma política que a Xiaomi tem aplicado nos seus produtos ao longo dos anos. Apresenta vários modelos para o seu mercado e faz depois um lançamento gradual destas diferentes versões nos diferentes mercados internacionais.

Caso se confirme a chegada da versão NFC da Mi Band 6 à Europa, este será um passo importante para a Xiaomi. A marca traz para mercados onde tem tipo resultados muito positivos a smartband com um extra que todos procuram, nomeadamente para os pagamentos sem contacto e outras funcionalidades únicas.