É difícil não ficar atraído de imediato pelo Windows 11 e pelo que este traz para os utilizadores. A sua interface foi redesenhada e todos os elementos são agora mais fluidos e mais simples de usar por todos.

A aposta da Microsoft é clara e quer tornar este sistema mais interessante a nível gráfico e das interfaces. Quer ainda que este seja mais simples de usar e de personalizar, algo que se pode ver agora na forma simples como se ajustam as Definições Rápidas do Windows 11.

A área de Definições Rápidas do Windows 11 é o ponto onde o utilizador tem acesso a um conjunto de funcionalidades do sistema, que pode ativar ou desativar. Funciona como uma consola central, onde muito pode ser gerido.

Esta área concentra muito do que está disponível, mas precisa manter-se reduzida ao essencial e que será realmente usado e é util para o utilizador. Para o conseguir, a Microsoft deu-lhe ao possibilidade de ser personalizada de forma total.

A quase totalidade dos elementos presentes pode ser gerida, bastando saber como lhes aceder. Depois de aberta, carregando nos ícones da rede, som e bateria, podem carregar no lápis presente na zona inferior para editarem esta área.

De imediato ficam com acesso à gestão de todos os elementos disponíveis no Windows 11. Estes podem ser simplesmente eliminados, carregando no símbolo que está presente no canto superior de cada uma destas diferentes opções ali presentes.

Estas desaparecem, mas ficam acessíveis numa área específica e simples de aceder. A Microsoft guarda-os ali perto e podem aceder carregando em Adicionar. A lista surge e só precisam escolher os que querem. De imediato ficam aplicados e podem ser movidos para 'rearrumar' a área.

Usem esta área para personalizarem ainda mais o Windows 11. A Microsoft dá a liberdade total aos utilizadores, que assim podem ter o seu sistema como querem e ajustado às suas necessidades, abrindo caminho para que esteja perfeito e como pretendido.