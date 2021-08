Clubhouse remove dados pessoais de utilizadores afegãos para os proteger

Com o panorama que se passa no Afeganistão, as plataformas sociais são um dos alvos escrutinados pelos Talibãs. O motivo é que nelas se encontram várias informações preciosas sobre a população.

No entanto, estes serviços estão focados em fazer braço de ferro aos grupo terrorista, através de várias medidas de proteção do povo afegão. Neste sentido, depois do Facebook, agora foi o Clubhouse que decidiu remover informações pessoais da população do país asiático como forma de zelar pela segurança destes.

Recentemente o Facebook lançou uma ferramenta de um clique como forma de ajudar os afegãos a bloquear as suas contas através das configurações de privacidade. O objetivo é limitar o que as pessoas desconhecidas podem ver e, assim, salvaguardar a sua segurança.

Mas a rede social de Mark Zuckerberg não é a única que teve iniciativa de adotar estratégias para fazer frente à atual situação no Afeganistão após a tomada de poder por parte dos Talibãs.

Clubhouse remove informações de afegãos como medida de segurança

A recente app social Clubhouse também se juntou agora a outras do género para garantir a segurança e proteger a privacidade digital da população residente no Afeganistão. Nesse sentido, a rede social redefiniu dezenas de milhares de biografias e fotografias de utilizadores afegãos como forma de dificultar a descoberta das suas contas através do recurso de pesquisa.

Segundo um porta-voz do Clubhouse, estas ações não afetam os seguidores dos utilizadores e, a qualquer momento, as alterações podem ser revertidas pelo utilizador. Algumas pessoas já partilharam o comunicado da plataforma nas suas redes sociais.

Para além destas medidas, a app Clubhouse relembra os utilizadores afegãos de que estes podem utilizar pseudónimos como forma de proteger os direitos humanos e a sua segurança. A plataforma refere que estas medidas foram elaboradas através da ajuda de especialistas de liberdade de expressão e extremismo violento.