Cyberpunk 2077 recebe mais de 400 atualizações com Patch 1.3

O Cyberpunk 2077 é um bom exemplo de como se tornar de besta em bestial em menos de um ano. Certamente está recordado que este que era um dos jogos mais aguardados do final de 2020, rapidamente se tornou numa grande desilusão para os jogadores e investidores.

No entanto, a empresa CD Projekt Red está mais do que empenhada em 'dar a volta ao marcador'. Nesse sentido, recentemente lançou o Patch 1.3 com mais de 400 atualizações e correções para o jogo.

Depois da tempestade, que levou mesmo a que a Sony retirasse o jogo Cyberpunk 2077 da sus loja, é agora hora de aproveitar os tempos de bonança.

As constantes correções que a CD Projekt Red tem lançado para o seu jogo, têm conseguido equilibrar a balança da sua popularidade. Como tal, em meados de julho ficámos a saber que o Cyberpunk 2077 era campeão de vendas depois que regressou à PlayStation Store.

Patch 1.3 traz mais de 400 atualizações ao jogo Cyberpunk 2077

Os jogadores e fãs do Cyberpunk 2077 têm agora mais motivos para ficarem animados com o jogo depois que a criadora anunciou o Patch 1.3. Esta atualização conta com mais de 400 correções, o que mostra bem que o jogo, quando foi lançado oficialmente, ainda tinha muitos pormenores por finalizar.

Através da página oficial, pode conferir a longa lista de atualizações, se tiver tempo e paciência, claro.

No que respeita às melhorias, enumeramos de seguida apenas algumas:

Melhoria do nível de aproximação do minimapa ao conduzir para que fique mais afastado e facilite a condução

Boneca cibernética — O ecrã com fotos de Skye e Angel aparecerá por mais tempo para facilitar a escolha entre os dois

Adição de um filtro de itens de missão na mochila

O jogador agora será capaz de criar um hack rápido mesmo após fazê-lo e livrar-se dele

É possível usar o elevador enquanto carrega um corpo

As atualizações e correções vão afetar vários aspetos do jogo, como jogabilidade, estabilidade, desempenho, interface, som, gráficos, missões, níveis, entre outros.

De acordo com a CD Projekt Red, o download do Patch 1.3 já está disponível para PC, consolas e Google Stadia.