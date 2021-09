Intel diz ter melhores produtos que a AMD e vai pressionar ainda mais a Nvidia

A luta pelo melhor lugar e pela escolha do consumidor está ao rubro no segmento hardware. Os produtos estão cada vez mais robustos e, como tal, cada empresa joga com o que tem para conquistar o mercado.

Agora, numa recente entrevista, o CEO da Intel Pat Gelsinger revelou ter melhores produtos do que a AMD e que irão aumentar a pressão feita à Nvidia.

Intel compara-se com as rivais AMD e Nvidia

Durante uma entrevista com o jornalista especializado em tecnologia Pierre Ferragu, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, juntamente com o vice-presidente e diretor financeiro da fabricante, George Davis, revelaram alguns detalhes interessantes sobre o futuro da empresa norte-americana em comparação com as principais rivais AMD e Nvidia.

Gelsinger foi questionado sobre quando a fabricante terá o "seu momento Zen". À questão, o CEO respondeu que a linha Alder Lake vai trazer três inovações como o Zen. Essas inovações incluem a próxima arquitetura heterogénea, que contará com núcleos pequenos e grandes.

Além disso, o executivo adianta que a AMD não tem nada parecido com isto. Refere ainda que com esta abordagem heterogénea, os processadores Alder Lake vão oferecer núcleos de alto desempenho junto com uma eficiência dos grandes núcleos, o que resultará numa maior eficiência e maior desempenho multithread.

Os executivos foram também questionados sobre o recente esgotamento do data center e do aumento de participação neste mercado dos CPUs AMD EPYC. E na resposta referiram que a AMD está onde está devido a terem aproveitado o período em que a Intel não oferecia bons produtos, mas que isso vai mudar nos próximos tempos.

Gelsinger destaca que as arquiteturas que estão a ser desenvolvidas prometem "um avanço bastante dramático e muito além do que foi falado ate agora".

Na sua estratégia gráfica, o CEO foi claro ao referir que a Intel vai adicionar pressão à Nvidia, líder isolada neste mercado.

Em suma, a Intel afirma que estamos a entrar num período em que marca será muito mais competitiva. Para além disso, garante que daqui a três ou quatro a fabricante será novamente líder indiscutível.

Veja e ouça a entrevista aqui.