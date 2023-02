Gráfica chinesa MTT S80 já consegue executar o jogo Crysis

Quando falamos em placas gráficas, existem duas marcas que se destacam neste mercado, a Nvidia e a AMD. No entanto, também a Intel está a dar os primeiros passos neste setor, ao mesmo tempo que surgem novos equipamentos desenvolvidos na China.

Uma das marcas chinesas de GPUs que já aqui temos falado é a Moore Threads e as últimas informações mostram que a sua placa gráfica MTT S80 já consegue executar o jogo Crysis.

Gráfica MTT S80 da China já corre Crysis

A China continua firma no seu objetivo de desenvolver e produzir equipamentos eletrónicos à medida que as restrições impostas pelos EUA, e agora também Japão e Países Baixos, se intensificam. Um dos segmentos onde o país asiático tem apostado é o das placas gráficas, onde se destaca a empresa Moore Threads que já conta no seu portfólio com alguns modelos interessantes.

Recentemente, a empresa chinesa revelou o seu atual modelo topo de gama até ao momento, a GPU MTT S80, a primeira dedicada sobretuto ao segmento gaming. E há agora mais novidades sobre este equipamento, referindo que esta placa gráfica já consegue executar o jogo Crysis. Os últimos testes mostram que tal é possível, através da API DirectX 9.

Recordamos que a MTT S80 traz um chip gráfico designado Chunxiao e os seus 4.096 núcleos são designados como MUSA. Quanto à memória, esta é uma GDDR6 de 16 GB. No teste de benchmark 3DMark03, numa resolução 1080p, este gráfica conseguiu uma pontuação de 55.422 pontos. Mas se a configuração gráfica for 8x AA + 16x AF, esse valor cai para 37.746. Nestas configurações, uma Intel Arc A770 consegue, respetivamente, 141.302 e 58.294 pontos, o que torna a GPU chinesa 61% e 35% abaixo.

Para já, este e outros modelos da Moore Threads não competem diretamente com os mais avançados modelos das gigantes Nvidia e AMD, contudo, aos poucos a China tem surpreendido, até porque, tal como diz o ditado, a necessidade aguça o engenho.