Sismo na Turquia com magnitude 7.8 durou mais de 1minuto. Há risco de Tsunami?

Esta manhã no sul da Turquia foi abalado por um sismo de magnitude 7.8 escala de Richter. Além da Turquia, onde já foram contabilizadas perto mais de 600 vítimas mortais, também o norte da Síria sofreu com este sismo e as vítimas não param de aumentar.

Segundo as primeiras informações, o sismo foi sentido a 1500 km de distância do epicentro e durou cerca de um minuto e meio.

O abalo sísmico aconteceu esta madrugada às 04h17 locais (01h17 em Lisboa), no sudeste da Turquia, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

O número de vítimas não para de aumentar. Neste momento, as autoridades avançam com um número de mortos perto dos 700 e estão contabilizada cerca de três mil feridos, provocados essencialmente pela queda de edifícios. No entanto, as autoridades das autarquias, apontam para que existam já milhares de mortos

O primeiro sismo terá durado cerca de um minuto e meio e foram depois registadas quase vinte réplicas, sempre com magnitude superior a 4 na escala de Richter.

Pelas redes sociais as imagens de destruição não param de chegar, muitas com conteúdo sensível. Note-se que a Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Os abalos foram sentidos também, por exemplo, no Líbano, Chipre e Iraque, a 1500km de distância, segundo correspondentes da agência France–Presse.

Haverá risco de tsunami?

O Centro de Alerta de Tsunamis do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália emitiu logo após o abalo um alerta de risco de Tsunami. No comunicado dirigido à população, era recomendado que as pessoas se afastassem das zonas costeiras e seguissem as indicações das autoridades locais.

Apesar de terem sido sentidas agitações marítimas mais fortes, considerados "pequenos tsunamis", a verdade é que parece não existir esse perigo a uma escala maior. As autoridades italianas retiraram mesmo o alerta feito horas antes. [em atualização]