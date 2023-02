A monetização que Elon Musk quer impor ao Twitter tem trazido muitos problemas aos utilizadores. As mudanças são sucessivas e constantes, com muito do que até agora era gratuito a passar a ser pago.

Uma das últimas mudanças veio com o fim do acesso à API do Twitter, que bloqueou muitas das apps externas. Agora, e depois das queixas dos utilizadores, Elon Musk voltou a mudar a sua opinião. Vai permitir que a API do Twitter seja aberta a boots com conteúdo interessante.

Medida do Twitter que foi mal recebida

Apesar de não ter sido bem recebido, o Twitter tomou mesmo a decisão de fechar a sua API gratuita. Quer que os programadores passem a pagar pela sua utilização, o que levou a que muitas propostas fossem simplesmente abandonadas pelos seus criadores.

Com uma justificação que não convenceu a maioria, Elon Musk apontou o dedo aos bots e outros oportunistas que estavam a abusar desta API gratuita. Segundo adiantou na altura, uma assinatura de cerca de 100 dólares mensais com verificação de identidade poderia "limpar bastante as coisas".

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.



Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly. — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023

Twitter vai abrir a API a alguns bots

Depois de ter sido confrontado com muitas queixas dos programadores e de quem usava as apps, Elon Musk parece ter invertido a sua posição e a sua ideia. Parece querer agora criar um acesso gratuito a essa mesma API, mas com algumas condições particulares.

Do que publicou agora no Twitter, o seu novo CEO quer garantir o acesso gratuito e limitado a esta API, mas apenas a bots qualificados. Estes devem fornecer conteúdo bom e gratuito, e vão ter apenas acesso leve, apenas para gravação na rede social.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

Acesso gratuito, mas ainda assim limitado

Embora pareça claro que Elon Musk vai abrir a API do Twitter de forma gratuita, muitas questões ainda aguardam resposta. Fica por esclarecer o que é considerado conteúdo bom e se esta nova política se aplicará a bots que venham a ser criados ou apenas aos que existem agora.

Com mudanças constantes e muito grandes, Elon Musk está a moldar o Twitter à sua imagem. Tenta a todo o custo que esta rede social volte a ser lucrativo e que gere receita para manter o seu funcionamento e garantir mais novidades.