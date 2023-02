Messenger e Facebook em Portugal recebem Conversas da Comunidade

A Meta anunciou hoje o lançamento das Conversas da Comunidade (em inglês, Community Chats) na Europa, para ajudar as pessoas a ligarem-se em tempo real a comunidades que abordam temas que as preocupam, tanto no Facebook como no Messenger através de texto, áudio e vídeo.

O recurso está disponível em Portugal.

Segundo a Meta, a empresa já ajudou mais de mil milhões de pessoas a ligarem-se num espaço de confiança no Messenger, e sabe que as pessoas querem interagir em tempo real com comunidades maiores que partilham dos mesmos interesses.

Por isso, estão a ser lançadas as Conversas da Comunidade para mais pessoas, para lhes proporcionar a capacidade de se ligarem com as comunidades sobre os temas com que se preocupam, no Messenger e Facebook, através de texto, áudio e vídeo.

O que são as Conversas da Comunidade?

As Conversas da Comunidade podem ser um chat ou mesmo uma chamada de áudio, tornando mais fácil a discussão de temas específicos em grupos mais pequenos e uma ligação mais profunda com a comunidade em tempo real.

Os Administradores podem agora começar uma conversa sobre um tema e obter respostas no momento, em vez de esperar que as pessoas comentem numa publicação.

Em vez de navegar entre múltiplos tópicos num único chat de grupo no Messenger, as pessoas podem usar as Conversas da Comunidade para organizar chats em categorias para que os membros do grupo possam facilmente encontrar o que lhes interessa.

Por exemplo: um grupo de fãs de uma banda pode ter uma categoria de “Últimas Notícias” com chats dedicados ao lançamento de novos álbuns, datas de concertos e atividades em grupo.

As Conversas da Comunidade permitem que as pessoas se possam ligar às suas comunidades no Messenger, além da família e dos amigos.

As pessoas podem escolher entre várias opções para ajudar as suas comunidades a conectarem-se, incluindo:

Chats para membros do grupo sobre um tema específico;

Chats de eventos para um passeio ou um encontro;

Chats apenas de visualização, para que os administradores anunciem atualizações maiores aos grupos;

Canais de áudio para um grupo máximo de 30 pessoas partilharem comentários ao vivo ou receberem suporte em tempo real. Por exemplo, o administrador de um grupo no Facebook para alunos de Química pode criar canais de áudio para grupos de estudo no final do semestre, e os participantes podem ativar o vídeo para tutoriais em direto. As Conversas da Comunidade são apenas acessíveis para membros de um grupo.

Dada a natureza mais pública das Conversas da Comunidade, foi desenvolvido um conjunto de ferramentas para ajudar os administradores a gerirem facilmente as experiências de chat e áudio, incluindo:

Recursos de moderação como bloquear, silenciar ou suspender membros do grupo, e remover membros ou mensagens;

Assistência para Administradores, que permite aos administradores definir critérios que automaticamente suspendem utilizadores, removem mensagens reportadas e param mensagens de autores inelegíveis ou que contenham conteúdo que não deva ser partilhado.

Os membros das Conversas da Comunidade podem também, a qualquer momento, reportar mensagens a administradores de grupos ou à Meta, bloquear utilizadores ou abandonar um chat.