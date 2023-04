GlobalFoundries processa a IBM por divulgar segredos de tecnologia de chips à Intel

A indústria tecnológica é composta por várias marcas que competem em ramos semelhantes. E, como já se diz há muito tempo, o segredo é a alma do negócio, sendo fundamental que as empresas preservem algumas informações mais sensíveis. Neste sentido, as notícias recentes dão conta de que a GlobalFoundries processou a IBM por esta fornecer segredos de tecnologias de chips à norte-americana Intel e à japonesa Rapidus.

IBM processada pela GF por ceder segredos de tecnologia de chips

Foi durante esta quarta-feira (19) que, para surpresa de muitas pessoas, a GlobalFoundries (GF) anunciou publicamente que abriu um processo contra a IBM como forma de proteger a sua propriedade intelectual e os segredos comerciais. Isto porque, de acordo com a empresa de fabrico e design de semicondutores norte-americana, a IBM estaria a fornecer segredos de tecnologias de chips à Intel e à Rapidus.

Para percebermos este conflito temos que voltar a 2015, ano em que a IBM vendeu o seu negócio de microeletrónica para a GlobalFoundries. E a queixosa está agora a acusar a empresa de informática de revelar alguns segredos de propriedade intelectual que pertencem à GF, depois dessa mesma venda, às suas empresas parceiras.

Embora nesse ano parecesse que as duas marcas eram unidas, em 2018 a IBM quis que a GlobalFoundries fabricasse processadores com nós avançados, mas a GF recusou por entender que não conseguia competir com nomes como a Samsung e a TSMC.

Agora a GF alega que a tecnologia que a acusada usa com a Intel e com a Rapidus vem de empresas localizadas em Albany e Nova Iorque e que lhe pertencia quando comprou parte da IBM em 2015. É ainda indicado que é possível a IBM ter partilhado estes dados comerciais com outras marcas para além das citadas.

No processo, a GF pede que o tribunal suspenda as práticas de recrutamento de engenheiros talentosos de nível mundial, considerando que se tratam de contratações ilegais. Isto porque a queixosa alega que a IBM está a recrutar ativamente engenheiros na sua FAB 8, a um ritmo especialmente mais rápido após ter firmado acordos com a Intel e Rapidus, em dezembro de 2022.

Por sua vez, num comunicado publicado pela agência Reuters, a IBM diz que não há motivos para esta acusação e que "a GlobalFoundries entrou com este processo sem fundamento depois de um tribunal ter negado a tentativa da empresa de rejeitar as reivindicações legítimas de fraude e quebra de contrato da IBM. As suas alegações são completamente infundadas e estamos confiantes que o tribunal concordará".