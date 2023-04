O lançamento da Cybertruck tem sido uma verdadeira novela para Elon Musk e da Tesla. Tem demorado a ser colocada no mercado e a marca terá de definir ainda as especificações finais. Esta parece chegar agora ao fim, com os planos para a entrega das primeiras Cybertruck da Tesla, numa data anunciada por Elon Musk.

Boas notícias para a Cybertruck

É inegável o interesse dos potenciais condutores da Cybertruck. Esta pickup da Tesla inaugura uma linha de design totalmente novo e promete ser um veículo completamente diferente do que estamos habituados a ver nas estradas, com o adicional de ser totalmente elétrica.

Na mais recente apresentação de resultados da Tesla, Elon Musk voltou a este tema, tendo agora muito para revelar. Já se sabia que a sua linha de produção estaria a ser preparada, mas agora surgiu finalmente a confirmação desta.

Demora tempo a colocar a linha de produção em funcionamento, e este é realmente um produto muito radical. Não é feito da maneira que outros carros são feitos.

Elon Musk tem data para entrega

Além disso e ainda sem revelar muito sobre esse momento, Elon Musk revelou também que está a ser preparado um momento especial para a entrega das primeiras Cybertruck da Tesla. A empresa de Elon Musk faz destes momentos um ponto especial e envolve sempre os primeiros clientes.

Quanto à data para esta primeira entrega ser realizada, Elon Musk não adiantou muito, mas revelou algo essencial. Este deverá acontecer no final do verão deste ano, e, segundo o patrão da Tesla, deverá ser no "final do terceiro trimestre".

Tesla tem de revelar muito desta pickup

Algo que não se sabe por agora são os preços finais da Cybertruck. Esta pickup teve esta informação removida do seu site em 2021, mas na altura apontava-se para 39.900 e 69.900 dólares, dependendo de recursos como o número de motores elétricos, capacidade de reboque e alcance. Acredita-se que o preço final será maior.

Fica assim marcado mais um momento que se espera ser muito importante para a Tesla. Elon Musk irá entregar pessoalmente as primeiras Cybertruck e iniciar assim a sua produção em larga escala, algo que se espera há já muito tempo.