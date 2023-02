Descoberto um sistema de mineração de criptomoedas numa escola nos EUA

Atualmente já soa estranho falarmos sobre a 'mineração de criptomoedas', pois com o fim desta prática através de placas gráficas para a extração de moedas Ethereum, aliada à crescente desvalorização deste mercado, este é um assunto que também perdeu força. No entanto, as mais recentes informações revelam que foi descoberto um sistema de mineração de criptomoedas, nomeadamente Bitcoins, na cave de uma escola em Massachusetts, nos EUA.

Sistema de mineração de criptomoedas descoberto na cave de uma escola

A última vez que escrevemos aqui no Pplware notícias sobre a descoberta de sistemas de mineração foi já no mês de abril de 2022, onde 160 placas gráficas Nvidia A4000 eram usadas para a extração no Vietname. Mas, quando já não se esperav que notícias deste género surgissem, eis que nos chega a informação de que um outro sistema de mineração das moedas digitais foi descoberto, desta vez na cave de uma escola em Cohasset, Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

O sistema foi criado por Nadeam Nahas que aproveitou a escola onde trabalhava como diretor adjunto de instalações, cargo ao qual renunciou em 2022, para aproveitar a eletricidade do local e, assim, ter apenas lucro com esta atividade, contornando assim os enormes gastos de energia que a mesma acarreta.

O sistema contava atualmente com 11 placas ASICs destinadas à mineração de Bitcoins que se encontravam na cave da escola, numa sala junto do local onde se encontrava uma caldeira e, portanto, passava despercebido a praticamente todos os que por ali passassem. Para o arrefecimento, Nahas criou um sistema de ventilação baseado em tubos de alimínio ligados a respiradouros.

O engenho foi descoberto em dezembro de 2021 pelo diretor de instalações local depois de uma inspeção à escola, onde observou aquilo que achou serem pequenos PCs ligados a um ventilador. Um outro alerta foi a conta da luz da escola que começou a disparar, uma vez que o sistema consumia entre 1.200 watts a 2.600 watts por casa equipamento e os cálculos estimam que a fatura da luz rondasse os 17.492 dólares entre abril e dezembro de 2021.

Este é considerado um crime grave, por vários motivos, entre eles o aproveitamento de energia através de entidades públicas, e também porque o autor deste sistema foi apanhado em flagrante e, portanto, não haverá muitos pontos a favor para Nahas.

Um ano depois desta descoberta, um juiz de Massachusetts emitiu um madado de prisão contra Nahas, uma vez que o acusado também não compareceu na audiência agendada para o passado dia 23 de fevereiro. Contudo, mais tarde o minerador entregou-se às autoridades.

Não há detalhes sobre a quantidade de Bitcoins que Nahas conseguiu minerar através deste sistema ilegal camuflado na cave da escola norte-americana.