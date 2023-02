Apareceu um “clone” do Nothing Phone 1… mas só no design

Foi em julho de 2022 que foi anunciado ao mundo o Nothing Phone 1. O design era a característica em destaque do primeiro smartphone da Nothing Phone (com a Glyph Interface), mas as especificações também eram interessantes. Recentemente, na Mobile World Congress apareceu um clone.

Nothing Phone 1 é mais "poderoso" que o seu clone

Carl Pei, do Nothing, descobriu no show floor do MWC 2023, evento de tecnologia que se realiza em Barcelona, o Luna, o smartphone da Unihertz que é um autêntico clone Nothing Phone 1.

"No Nothing Phone 1, a interface Glyph acende quando se recebe uma chamada ou uma notificação. Só podemos imaginar que é isso que o dispositivo da Unihertz também faz. Caso contrário, qual é o sentido de apenas adicionar LEDs na parte traseira do telefone" referiu Carl Pei.

Além do painel traseiro iluminado, que tem uma iluminação diferente do Phone 1, o Unihertz Luna não tem muito em comum com o Phone 1. Vem com um processador MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, uma bateria de 5.000 mAh, carregamento de 18 W, uma configuração de câmara tripla, com uma câmara de 108 MP.

O Nothing Phone 1 (original) vem com um ecrã OLED de 6,55" com HDR10+ e taxa de atualização de 120 Hz. O processador é um Snapdragon 778G+, da Qualcomm. Tem suporte 5G e ainda permite que seja feito carregamento sem fios e carregamento reverso. A bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 33W, carregando 50% em apenas 30 minutos.