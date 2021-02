Descoberto sistema de mineração de criptomoedas com quase 100 gráficas e ASICs

Com o valor das criptomoedas a aumentar cada vez mais, sobretudo o Bitcoin, é normal vermos uma crescente corrida ao hardware capaz de as minerar. Dessa forma, são então requentes as descobertas de sistemas de mineração com dezenas de equipamentos.

E há agora mais um exemplo disso mesmo. Foi descoberto um impressionante sistema de mineração de criptomoedas que conta com quase uma centena de placas gráficas GeForce RTX da Nvidia e ASICs.

Sistema de mineração com cerca de 100 gráficas GeForce RTX e ASICs

Ontem, dia 23 de fevereiro, foi partilhado na rede social Twitter mais um mega e impressionante sistema de mineração de criptomoedas. O sistema conta com cerca de 100 placas gráficas GeForce RTX da Nvidia e ASICs a minerar num espaço com dimensões reduzidas. Para ajudar à refrigeração e diminuir o aquecimento dos chips, foram ainda instalados dois enormes ventiladores industriais. O sistema não para e funciona assim 24 horas por dia, durante 7 dias por semana.

Pelo vídeo, que pode ver de seguida, percebe-se o ensurdecedor barulho constante da mineração. E, como se não bastasse, parece que os responsáveis ainda vão instalar mais ASICs na estrutura.

Esta é mais uma descoberta que certamente entristece todo os consumidores que pretendem comprar as placas gráficas GeForce RTX para jogar.

Assim, esta realidade junta-se a outras que já aqui divulgámos, como um sistema com 78 placas gráficas GeForce RTX 3080 capaz de minerar o equivalente a 128 mil dólares por ano. Foi também notícia que uma empresa anónima comprou 20 mil máquinas para minerar Bitcoins na Sibéria. E também demos ainda conta que alguns cibercafés asiáticos se estão a transformar em sistemas de mineração de criptomoedas.