Novo iMac com Apple Silicon poderá ter um aspeto colorido estilo iPad Air

A Apple terá planos para atualizar a sua linha iMac com os novos processadores Apple Silicon. Apesar de ainda estar na esfera do rumor, esta máquina de trabalho merece não só um novo SoC, como também um redesenhar do seu aspeto. Assim, a empresa de Cupertino poderá estar a desenvolver um novo computador inspirado na paleta de cores que usou no iPad Air que lançou em 2020.

Apesar das cores dos Macs, desde há alguns anos, serem apenas o cinzento sideral, o dourado e o prateado, a tradição da Apple no passado não era essa. Conforme devem estar lembrados, a Apple foi a impulsionadora de máquinas coloridas. Quem não se lembra do iMac (G3)?

Novo iMac Apple Silicon ao estilo G3

A Apple está “pressionada” para lançar um iMac redesenhado com Apple Silicon ainda este ano. Conforme já foi relatado por várias fontes próximas da Apple, 2021 terá de receber um novo iMac. Contudo, apareceu agora um novo rumor que refere que o iMac redesenhado também estará disponível em várias cores semelhantes ao mais recente iPad Air.

Num novo vídeo, o leaker Jon Prosser afirma que foi informado de que o iMac redesenhado usará as mesmas cores do iPad Air de quarta geração lançado no ano passado. Portanto, se a informação estiver correta, isso significará que o iMac redesenhado estará disponível em cinza espacial, prata, ouro rosa, verde e azul-celeste.

As imagens aqui são simplesmente conceitos e as especificações permanecem por desvendar. Apesar de haver estes rumores, na verdade, ninguém sabe se a Apple segue mesmo com esse plano. Prosser garante que estes Macs estão em estágio de protótipo. O vídeo não oferece nenhum detalhe adicional sobre os planos da Apple para a atualização 2021 do iMac.

Um novo Mac que pode ir beber às origens o seu novo design

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, o novo iMac contará com um design inspirado no ecrã Pro XDR.

O redesenho do iMac será uma das maiores atualizações visuais para qualquer produto da Apple neste ano. Isso incluirá a remoção da “área do queixo” da parte inferior, bem como as costas retas em vez do design curvo atual. A Apple planeia duas versões para substituir os modelos existentes de 21,5 e 27 polegadas “ainda este ano”.

Referiram fontes citando pessoas familiarizadas com os planos da Apple.

Por enquanto, devemos tratar o boato sobre os iMacs coloridos com ceticismo, pois não foi corroborado por nenhuma outra fonte. Aliás, a Apple tem uma certa “resistência” a mudar o look&feel dos seus produtos e ao longo dos anos as alterações foram sempre muito cautelosas.