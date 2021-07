Crescimento da AMD no Steam perde força e Intel volta à carga

A AMD e a Intel são as duas empresas gigantes no que respeita ao mercado dos processadores para computador. E apesar de a Intel liderar este setor, a rival tem assumido um papel cada vez mais significativo.

A plataforma Steam revela todos os meses a participação no que respeita aos CPUs que alimentam os PCs que acedem ao seu serviço. E se em maio a AMD conseguia atingir 30% de quota, agora essa conquista já perdeu novamente a força.

Participação da AMD no Steam cai em junho

No final do mês de maio, o Steam revelou que a AMD havia representado 30% do total de processadores para computador que navegam na sua plataforma. Por sua vez, a Intel representava os restantes 70%. Mas o software atualizou agora os dados referentes ao mês de junho e são ligeiramente diferentes.

Segundo os resultados, no mês passado a AMD teve uma quebra de 1,72%, conseguindo então agora uma participação mais baixa do que o mês anterior. Assim, a fabricante representa atualmente 28,53% dos processadores no Steam. Por sua vez, a Intel conquistou a percentagem perdida pela rival, e agora conta com 71,47% de participação.

Nvidia aumenta ainda mais a participação em placas gráficas

Se nos focarmos no gráfico respeitante às placas gráficas, os dados mostram que a Nvidia, como se esperava, continua a liderar isolada. A fabricante de GPUs aumentou a sua participação face a maio de 2021 em 0,46%, representando agora 76,09%.

Neste segmento a AMD também desceu ligeiramente, de 16,18% em maio para 15,19% de quota em junho. Curiosamente a Intel aumentou alguns pontos percentuais, subindo de 8,08% para 8,56%. Já as restantes marcas representavam 0,11% em maio mas passaram agora a assumir 0,16% da participação de gráficas no Steam.

Outros detalhes mostram também que o Windows 10 de 64 bits continua a ser o sistema operativo mais popular, com 90,36% de participação. A maioria tem 16GB de RAM no sistema (47,08%) e a placa gráfica Nvidia GeForce GTX 1060 lidera no computador dos utilizadores (9,59%).

Vamos acompanhando esta tendência dos gamers e esperar pelos resultados apurados durante o presente mês de julho.

O seu computador gaming encaixa neste perfil?