CPUs Intel Core da 13ª geração ajudaram a aumentar em 70% as vendas da empresa

A Intel tem já no mercado os seus novos processadores Intel Core da 13ª geração Raptor Lake. A empresa esforçou-se ao máximo para trazer aos consumidores o seu melhor produto de sempre e parece que esse objetivo está a correr muito bem!

De acordo com os últimos dados, estes novos CPUs ajudaram a Intel a aumentar as suas vendas em 70%. Portanto, é caso para dizer que estes processadores estão a ser um verdadeiro sucesso e uma aposta ganha para a empresa de Pat Gelsinger.

Raptor Lake ajuda a aumentar 70% das vendas da Intel

Um sucesso é o adjetivo que melhor assenta para caracterizar os novos processadores Intel Core da 13ª geração. Isto acontece porque, segundo oa novos dados divulgados, estes CPUs denominados Raptor Lake já ajudaram a empresa a aumentar em 70% do total das suas vendas. Esta percentagem foi conseguida através dos incentivos para que os consumidores adquiram os novos processadores, mas também através de algumas ofertas para escoar a geração anterior Alder Lake da 12ª geração.

Estes dados mostram ainda que o sucesso das Intel Core da 13ª geração está a ser superior aos novos processadores Ryzen 7000 da rival AMD, pois a empresa de Lisa Su já cortou mesmo na produção destes CPUs.

E embora até ao momento a AMD venda mais unidades de processadores, os novos CPUs da Intel vendem mais que a atual geração da rival. Para além disso, os chips mais vendidos pela AMD nem sequer são os da última geração. A maioria prefere os CPUs mais antigos da marca, como os Ryzen 5000, sendo que o modelo mais vendido é o Ryzen 9 7900X, o qual conta com 12 núcleos e custa cerca de 640 euros.

Entre os 10 processadores mais vendidos na loja Mindfactory, nenhum deles é da nova gama Ryzen 7000. No entanto, do lado da Intel encontramos o seu atual processador topo de gama Core i9-13900K no 9º lugar com 250 unidades vendidas, o qual lidera as vendas da linha Raptor Lake, juntamente com o modelo mais acessível Core i5-13600K, no 10º lugar com 160 chips vendidos.

E sete dos CPUs mais vendidos nessa loja são da AMD, onde o Ryzen 7 5800X3D lidera com 1.020 unidades vendidas. De seguida surge o Ryzen 7 5800X (560 unidades vendidas), o Ryzen 5 5600X (530), o Ryzen 7 5700X (370), o Ryzen 5 5600G APU (360), o Ryzen 9 5900X (310) e o Ryzen 5 5600X (290). No oitavo lugar surge mais um Intel, desda vez o Core i5-12400F (260 unidades).

Intel ou AMD: Qual a melhor marca de processadores?