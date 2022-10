Como contornar uma conta Google num smartphone da Samsung é uma questão interessante já que o desempenho global dos dispositivos da marca coreana e o seu sólido sistema de segurança são os elementos essenciais por detrás da sua grande força de vendas e confiança.

Com robustas características de segurança, a nossa privacidade de dados é dificilmente comprometida nestes smartphones, contudo, existem algumas formas que nos podem ajudar a contornar o reset de fábrica, em especial com o Foneazy Unlockit Android Screen Unlocker.

Como contornar o acesso de uma conta Google num dispositivo Samsung

Na verdade, poder dar a «volta» a conta Google num dispositivo Samsung com apenas 1 clique pode ser algo agora mais fácil e tornar um reset de fábrica algo acessível a todos.

Então, a prova disso mesmo é o novo Foneazy Unlockit Android Screen Unlocker. Sem necessidade de conhecimentos técnicos, sem necessidade de um grande utilizador informático ou de possuir conhecimentos específicos, o certo é que este software funciona por si mesmo.

No fundo, podemos dizer que se trata de um software tudo-em-um, isto é, consegue remover todos os bloqueios Google que existam num dispositivo Samsung, sem a necessidade de fazer downloads adicionais por métodos «alternativos» mais complexos.

A última versão do software irá ajudá-lo a completar o contorno ao sistema de segurança FRP (reset de fábrica) com apenas um clique. Depois de contornado, poderemos criar e iniciar sessão numa nova conta e palavra-passe Google.

Além disso, Unlockit Android é compatível com o Android 6 até ao 12. Vejamos, assim, como contornar uma conta Google na Samsung em menos de 5 minutos.

Pretende conhecer melhor? Veja o Vídeo

Funcionamento, passo a passo? É muito simples

Então, tal como anunciado, o software é muito simples de funcionar. Abaixo mostramos tudo passo a passo.

Em primeiro, devemos fazer o download o software Descarregar e instalar o Foneazy Unlockit Android Screen Unlocker.

Em segundo, após a instalação, corra o programa e, na página principal, clique em Start. Seguidamente, ligue o seu smartphone Samsung ao computador através de um cabo USB.

Técnica de contorno do FRP

No screenshot abaixo, há que selecionar "All Android Versions", depois clicar em Next.

Depois disso, o software começará a contornar automaticamente o bloqueio do FRP no seu dispositivo. Logo, basta seguir os passos no ecrã para configurar o dispositivo em conformidade:

Logo, quando o bypass estiver finalizado, o smartphone é reiniciado automaticamente verá que qualquer bloqueio foi removido definitivamente:

Mas existem outras formas de desbloqueio?

Na verdade, existem mais umas quantas possibilidade de poder utilizar esta técnica sem recorrer a este software.

Então, recomendamos a leitura desta página de ajuda para tal, ode irá encontrar os métodos mais eficazes á disposição no dia de hoje.

Notas finais Foneazy Unlockit Android Screen Unlocker

Apesar do forte aparato de segurança apresentado pela Samsung, que protege os seus smartphones a um limite elevadíssimo, existe a possibilidade de podermos ficar bloqueados no nosso próprio smartphone e pouco ou nada podermos fazer..

No entanto, e dependendo da versão atual do Android que se estiver a executar, é possível contornar de forma relativamente fácil uma conta Google num qualquer dispositivo da Samsung.

Como referido acima, existem os métodos manuais para as versões mais antigas do Android ou, com grande conforto para qualquer tipo de utilizador, podemos utilizar o software de terceiros como o aqui apresentado que funciona de forma rápida e descomplicada.

Por outro lado, caso se enquadre tipo no utilizador que possua as versões até ao Android 12, pode contornar sempre e manualmente o bloqueio do FRP, com a vantagem de existir software similar mas para o iPhone e pode ser visto aqui.

O software é pago, é certo mas a relação qualidade vs preço, numa situação de emergência vale cada tostão aplicado nele. Para ajudar no preço, existe um desconto de 20% ao utilizar o cupão: DHTTE3