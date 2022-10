Encontra-se prestes a ser lançado o próximo jogo dos estúdios australianos Epiphany Games Studio, Tiny Troopers: Global Ops.

Trata-se do regresso de um jogo de guerra, extremamente empolgante e divertido com mini soldados como protagonistas.

A editora Wired Productions e os estúdios australianos Game Development Studio, Epiphany Games, encontram-se prestes a lançar no mercado, o regresso de Tiny Troopers, um jogo de guerra com miniaturas como principais intervenientes.

Muitos de nós, em crianças, tirámos grande prazer e horas de diversão com brincadeiras às guerras com miniaturas de soldados, de carros de combate, aviões.... e Tiny Troopers é um jogo que celebra precisamente esse prazer de crianças.

Tiny Troopers: Global Ops representa o regresso deste divertido jogo de ação arcade que tanto sucesso fez quando foi lançado inicialmente em 2012.

Em Global Ops, o jogador lidera um pelotão de elite composto por veteranos com diferentes especializações (convocar ataques aéreos, utilização de drones, usar estimulantes e reforços para derrotar os inimigos,...), que são enviados em missões especiais, em várias localizações à volta do Planeta. O jogo apresenta ação com rimo extremamente intenso e rápido, sendo que os jogadores terão de ter reflexos rápidos para controlar o seu pelotão.

Tiny Troopers: Global Ops apresenta o mesmo ADN do jogo original mas com várias melhorias e novas features, além duma campanha épica composta por mais de 40 missões, em várias localizações do planeta.

Ao seu dispor, os jogadores terão um vasto arsenal de armas que incluem metralhadoras, lança-chamas ou lança-rockets entre outras armas. Poderão ainda utilizar helicópteros de combate trazendo dessa forma uma maior capacidade de fogo e diversidade à jogabilidade.

Particular destaque para Tiny Troopers: Global Ops terá um sistema de jogo cooperativo (local ou online) com cross-play e já apresenta uma demo disponibilizada para PC.

O jogo será lançado para PC, Xbox Series X, Playstation 5 e Nintendo Switch ainda sem data concreta de lançamento. Mas estará por perto, certamente.