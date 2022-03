CEO da Nvidia diz estar interessado em explorar o fabrico de chips da Intel

O setor da indústria de hardware é cada vez mais um tema de interesse dos internautas. E a escassez de componentes provocada pela pandemia da COVID-19, veio mostrar o quão importante e fundamental é este segmento para os diferentes mercados.

Neste sentido, muitas empresas tiveram que encontrar soluções e alternativas. E agora o CEO da Nvidia afirmou que a empresa está interessada em explorar a possibilidade de a Intel fabricar os seus chips. As marcas são rivais nalguns campos, como o das placa gráficas, mas parece que atualmente podem vir a trabalhar juntas no âmbito da fundição.

Intel pode vir a fabricar os chips da Nvidia

Foi durante uma videoconferência com os jornalistas nesta quarta-feira (23) que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a sua empresa das gráficas GeForce RTX está interessada em explorar o uso do processo de fabrico da Intel nos seus chips. De acordo com Huang:

Eles [a Intel] estão interessados ​​em que usemos as suas fundições. Estamos muito interessados ​​em explorá-las.

No entanto, o executivo salienta que as conversações para fundição demoram muito tempo, uma vez que se tratam de integrações nas redes de fornecimento.

E as reações a esta possibilidade já se fazem sentir, pois logo após os comentários do CEO da Nvidia, as ações da Intel aumentaram em até 2,5%. Portanto, parece que a ideia é aceite com bastante otimismo e expetativa.

No início do ano de 2021, a Intel, que até aí apenas fabricava os chips que ela mesma projetava, começou a expandir o negócio de forma a fabricar também chips projetados por terceiros. Para além disso, a gigante californiana também anunciou investimentos para novos e ambiciosos projetos para instalações de fundição nos Estados Unidos e também na Europa.

Por sua vez, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, disse à Reuters, após uma audiência no Senado dos EUA, que a sua empresa está "emocionada pelo interesse da Nvidia em usar os nossos recursos de fundição". Mas adiantou ainda que não tinha "nenhuma linha do tempo específica", embora tenha confirmado que estão a decorrer conversações com a empresa de chips gráficos.

Atualmente, a TSMC é quem fabrica a maior parte dos chips da Nvidia, e Huang referiu que "ser uma fundição do calibre da TSMC não é para os fracos de coração". Mas quando questionado sobre se estaria preocupado em trabalhar com uma concorrente como a Intel, o CEO da Nvidia disse ser fundamental confiar e trabalhar com parceiros do setor, e a sua empresa tem celebrado várias parcerias com outras empresas, incluindo a Intel, sendo que esta "conhece os nossos segredos há anos".