O Chrome é um browser em constante melhoria, em todas as plataformas onde a Google o tem presente. São mudanças que surgem e que tornam a sua interface mais simples de usar, ao mesmo tempo que o seu motor melhora e se tenta tornar mais leve.

Por vezes, a Google traz novidades que querem ajudar ainda mais o utilizador, mostrando algo totalmente diferente. Foi isso que surgiu agora, com a chegada do Painel Lateral, onde o utilizador tem uma ajuda importante.

A interface do Chrome está sempre a sofrer pequenas mudanças, dadas ao utilizador para simplificar a sua utilização. Esta é uma área nobre e que deve ser gerida de forma muito criteriosa. Isso pode se visto com o Painel Lateral.

Esta é uma área que o utilizador tem presente neste browser e que pode chamar a qualquer altura, bastando clicar no novo ícone da barra superior. Agrupa, por agora, 2 funções importantes e que ajudam quem tem muitos separadores e usa o Chrome de forma constante.

Em primeiro lugar temos a lista de leitura, onde o utilizador guarda os links que quer ler mais tarde. Estes ficam ali presentes de forma permanente até serem marcados como lidos e assim geridos.

A segunda é também importante, ao colocar mais acessível a lista de favoritos. Os marcadores do Chrome ficam assim presentes e à distância de apenas 2 cliques do rato. Evitam assim ter a barra de marcadores ou navegar nos menus do Chrome.

O Painel Lateral está agora a chegar a todos os utilizadores do Chrome. Quem quiser remover esta funcionalidade só precisa de abrir o link chrome://flags/#side-panel e mudar a opção de Default para Disabled, relançando depois o browser da Google.

Esta é uma novidade interessante, até porque mostra com a Google consegue fazer crescer a interface do Chrome. Com o Painel Lateral, os utilizadores têm acesso a muito mais, sem perder a simplicidade deste browser.