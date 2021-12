AMD EPYC alcançou uma participação de mercado de 18% no terceiro trimestre

A AMD é atualmente uma das mais respeitadas empresas, especialmente se nos focarmos no segmento de hardware. A empresa norte-americana aproveitou a sesta que a rival Intel teve no que respeita aos processadores e acabou por lavrar o seu caminho numa direção onde se promoveu e obteve a confiança dos consumidores.

E de acordo com os dados mais recentes, a empresa liderada por Lisa Su conseguiu alcançar uma quota de mercado de 18% no mercado de processadores x86 para servidores, com a sua linha EPYC.

AMD EPYC já tem 18% de quota de mercado (Q3)

Segundo os dados que foram agora revelados pela analista de mercado Omdia, numa pesquisa designada Data Center Server Tracker, a AMD conseguiu alcançar uma participação de mercado de 18% no setor dos processadores x86 para servidores no terceiro trimestre de 2021. Esta é, de facto, uma grande conquista para a empresa, uma vez que no terceiro trimestre do ano passado essa participação era de apenas metade. Já em comparação ao segundo trimestre deste ano, agora a AMD conseguiu aumentar dois pontos percentuais.

Segundo Manoj Sukumaran, analista de data center e informática de rede da Omdia: "a AMD está a beneficiar da forte recuperação dos pedidos por CSPs que contam com os CPUs AMD Rome e Milan, com um grande número de núcleos".

O executivo adianta ainda que as vitórias da AMD são um reflexo da sua densidade de núcleo x86 líder de mercado e memória cache por socket e ainda que "não temos favoritos entre os fornecedores ou prevemos vencedores e perdedores de mercado, mas é importante notar que a linha de CPU anunciada pela AMD, que inclui uma nova variante de CPU otimizada para a nuvem designada Bergamo com até 128 núcleos eficientes, provavelmente será muito atraente para fornecedores de serviços na nuvem".

O mercado dos data centers está a ficar muito bem composto e com uma evolução interessante. Os detalhes indicam ainda que o envio de servidores com processadores ARM atingiu níveis recordes e 5% dos servidores enviados no terceiro trimestre de 2021 tinham um CPU ARM, impulsionado pelos serviços cloud.

Pode ver o estudo completo aqui.