Doogee V10 vs. Doogee V20: o duelo entre smartphones robustos

Em 2022, a Doogee vai lançar o sucessor do seu smartphone robusto V10. Este smartphone recebe o nome de Doogee V20, mas vai partilhar algumas das especificações do antecessor. Mas existem pormenores que o destacam, como o facto de vir com ecrã principal com resolução FullHD+ ou mesmo a inclusão de um pequeno ecrã na traseira junto às câmaras.

A Doogee colocou os dois modelos lado a lado e estes são alguns dos aspetos que os unem, ou que os afastam...

Num olhar geral, há que referir que os dois smartphones contam com SoC MediaTek Dimensity 700, sensores de impressão digital na lateral, têm câmara frontal de 16 MP, o carregamento é feito a uma potência máxima de 33W e têm NFC. Sendo máquinas robustas, além dos pormenores de construção passaram por testes de resistência específicos, sendo classificados com certificados IP 68, IP69K e MIL-SDT-810.

As especificações particulares

O smartphone V20 vem equipado com um ecrã AMOLED de 6,43". Além de ser ligeiramente maior que na versão V10 ainda apresenta uma melhoria significativa na tecnologia do ecrã, uma vez que o V10 tem ecrã LCD HD+.

A bateria do V20 tem uma capacidade menor que o modelo deste ano. No entanto, o ecrã OLED trará uma poupança significativa de energia e a própria interface está mais otimizada, pelo que a fabricante garante que terão autonomia semelhante.

De notar que ambos carregam a uma potência máxima de 33W e carregam sem fios, sendo que o modelo V10 carrega a 10W e o V20 a 15W.

Ao nível das câmaras há também uma evolução considerável. O Doogee V20 integra uma câmara principal de 64 MP, tendo o V10 uma de 48 MP. O V20 ainda conta com o auxílio de mais duas câmaras de 20 MP com visão noturna, e uma ultra grande angular de 8 MP. Este smartphone ainda tem uma segunda câmara auxiliar ao lado das câmaras.

Por fim, há que referir que ambos têm 8 GB de RAM, no entanto, o modelo V20 tem o dobro do armazenamento, com 256 GB.

O Doogee V20 5G será lançado em janeiro de 2022, mas até lá estarão a decorrer alguns passatempos na página oficial do produto.

Doogee V20 5G