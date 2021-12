O Governo português tem estado desde a primeira hora presente no combate à pandemia por COVID-19. Se nos primeiros momentos foi necessário investir em ventiladores, agora, passados dois anos, as prioridades têm sido outras.

De acordo com informações recentes, o Governo vai aumentar o número de testes COVID-19 gratuitos por pessoa que está neste momento fixado em quatro por mês.

A revelação foi feita pela Ministra da Saúde, na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da COVID-19 em Portugal, que decorreu na passada sexta-feira, dia 17 de dezembro.

Marta Temido apelou aos portugueses para que façam “mais uso de máscara, mais testes, mais vacinação”, reforçando que “todos temos de estar preparados para fazer mais” no que se refere às medidas de prevenção e controlo da pandemia.

Os próximos dias serão decisivos para perceber o impacto da nova variante e a resposta proporcional com que estamos comprometidos. O que já sabemos leva-nos a dizer que, se a variante se transmite mais, cada um de nós tem de fazer mais

Segundo a Ministra da Saúde, a variante Ómicron tinha 69 casos identificados em Portugal, até dia 14 de dezembro. “Sabemos que a prevalência desta variante ronda já os 20%, sabendo-se que poderá ter uma prevalência de 50% na semana do Natal” e de 80% na semana do final do ano, adiantou.

Ainda segundo a ministra...

Sabe-se já que a variante é mais transmissível do que a variante Delta, que é a variante predominante até à data, com uma duplicação de casos de um a dois dias na África do Sul, de dois a três dias na Dinamarca e no Reino Unido. Aqui, em Portugal, o INSA está a estimar agora um tempo de duplicação de dois dias

No que diz respeito à vacinação, a Ministra afirmou que foi intensificada, tendo sido administradas mais de 2,2 milhões de doses de reforço. Mais de 80% dos cidadãos com mais de 80 anos já levaram a terceira dose, e 70% dos cidadãos com idade compreendida entre 75 e 79 anos também já receberam a dose de reforço.