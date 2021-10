47% já deixaram de comprar algum equipamento devido à escassez de componentes

A escassez de componentes ainda é um dos problemas mais sérios que preocupa a indústria, as marcas e os consumidores. A pandemia levou ao encerramento de muitas fábricas ou à diminuição da atividade. E como a procura aumentou significativamente porque as pessoas estavam mais nas suas casas, as fabricantes não tiveram 'mãos a medir' nem forma de responder à quantidade de pedidos solicitados. Como consequência, a falta de peças levou à rutura de stock dos produtos de diferentes segmentos.

Nesse sentido, na nossa questão semanal quisemos saber se os nossos leitores deixaram de comprar algum equipamento exatamente devido à escassez de componentes. Vamos conhecer todos os resultados.

Já deixou de comprar algum equipamento devido à escassez de componentes?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.154 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se que 47% dos participantes já deixaram de comprar algum equipamento devido à escassez de componentes". (545 votos).

No entanto, a maioria, com 53% dos votos, afirma que o problema da falta de stock de peças ainda não condicionou as suas compras de produtos (609 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

De acordo com os comentários que os leitores nos deixaram, alguns referiram que deixaram de comprar placas gráficas, processadores, consolas, como a PlayStation 5, discos rígidos, amplificadores, bicicletas, automóveis, equipamentos de testes, entre outros.

No entanto outros referem que, embora não tenham deixado de comprar devido à escassez, optaram os aguardar que os preços se tornem mais convidativos.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então se já deixou de comprar algum equipamento devido à escassez de chips.

