A Google tem estado numa maré boa no que respeita aos smartphones, com novos equipamentos no seu portefólio. No entanto há agora uma situação que a empresa da Califórnia tem que prestar atenção e tentar resolver.

Vários utilizadores estão a queixar-se em diversos fóruns que os seus Google Pixel 3 e Pixel 3 XL apresentam problemas de bateria inchada.

Bateria inchada nos Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

Apesar de só terem sido apresentados há menos de dois anos, em outubro de 2018, os smartphones Google Pixel 3 e Pixel 3 XL estão a dar algumas dores de cabeça aos utilizadores.

De acordo com vários relatos, estes equipamentos estão a apresentar problemas de inchado na bateria. As queixas foram deixadas em vários canais, como a plataforma de suporte da Google e o Reddit.

Os utilizadores queixosos juntaram imagens para melhor perceção do problema e alguns associam esta situação a um problema de carregamento sem fios.

Tal como se pode ver por algumas imagens, o inchaço da bateria trouxe outras consequências aos telefones. Uma delas é o descolamento da capa traseira, e nalgumas imagens vê-se mesmo a bateria na parte entreaberta.

Uma das primeiras queixas aconteceu no mês de maio, na plataforma de suporte da Google, e já conta com mais de 100 respostas.

De acordo com os relatos, vários utilizadores demoraram algum tempo até perceber o problema, devido à utilização de capas de proteção nos smartphones que acabaram por ‘tapar’ o inchaço da bateria.

Até ao momento a Google ainda não se manifestou publicamente sobre este assunto. No entanto algumas fontes indicam que a empresa está a substituir algumas peças de forma gratuita para os utilizadores, mesmo em equipamentos já sem garantia.

No Reddit existe ainda um tópico a indicar um outro problema de bateria no Google Pixel 4 XL.

A Google apresentou recentemente o seu Pixel 4a, mas são já vários os rumores indicam que poderá estar a ser preparado o Pixel 5 por 630 euros.