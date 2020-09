Já falta pouco menos de um mês para a chegada da próxima edição de FIFA, FIFA 21.

A antecipar esse momento, a Sony Playstation quis apoiar o lançamento do jogo com o anúncio de alguns bundles próprios a caminho.

Este é o ano do lançamento das novas consolas Playstation e Xbox e, as expetativas estão em alta, não só em relação às próprias consolas, mas também, em relação aos jogos que as irão “alimentar”.

E um desses jogos será, certamente, FIFA 21.

FIFA 21, tal como tivemos ocasião de ver aqui, está prestes a chegar e traz bastantes novidades em vários capítulos. Tal como normal, vai ser lançado primeiramente para as consolas de Geração Atual e mais tarde será feito o upgrade para as de Próxima Geração e a expetativa é alta, muito alta em relação ao que a Electronic Arts vai apresentar.

No entanto, e enquanto as novas consolas não são lançadas, o jogo vai ser lançado e a Sony Playstation revelou recentemente a chegada de quatro bundles com FIFA 21, disponíveis para venda a partir do próximo dia 9 de outubro:

PlayStation 4 Pro de 1TB + FIFA 21

Este bundle inclui uma consola PlayStation 4 Pro de 1TB, 1 comando sem fios DUALSHOCK 4, uma cópia física do FIFA 21, 1 voucher para o FIFA Ultimate Team 21 (FUT 21), e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation Plus;

PlayStation 4 de 500GB + FIFA 21

Este bundle inclui uma consola PlayStation 4 de 500GB, um comando sem fios DUALSHOCK 4, uma cópia física do FIFA 21, um voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 das grátis de PlayStation Plus;

PlayStation 4 de 500GB + 2 DUALSHOCK 4 + FIFA 21

Este bundle inclui uma consola PlayStation 4 de 500GB, 2 comandos sem fios DUALSHOCK 4, uma cópia física do FIFA 21, 1 voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation Plus;

1 Comando DUALSHOCK 4 + FIFA 21

Este bundle inclui 1 comando sem fios DUALSHOCK 4, 1 voucher com uma cópia digital do FIFA 21, 1 voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation Plus;

Conforme podem confirmar acima, todos estes bundles incluem um voucher FIFA 21 Ultimate Team (FUT 21), que dá acesso a 1 pack raro de Jogadores de Ouro e a 3 itens de empréstimo de Ícones por 5 jogos.

Para além disso, os bundles incluem ainda um período de experiência de 14 dias do PlayStation Plus, o que significa que os jogadores irão poder jogar contra os seus amigos online… pelo menos durante 14 dias.

Entretanto, e tal como aqui revelámos, o Modo Carreira será um dos modos com mais novidades em FIFA 21. Deixamos-vos com o trailer mais recente do Modo Carreira:

FIFA 21 chegará já em outubro para as consolas de Geração Atual, e mais tarde para as de Próxima Geração (quando estas forem lançadas, claro).

FIFA 21