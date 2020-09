43% dos leitores já instalaram a app portuguesa STAYAWAY COVID

A aplicação portuguesa de rastreio da pandemia já está pronta a instalar e funcionar. Designada STAYAWAY COVID, a app destina-se a ser mais uma ferramenta de prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2. Assim que alguém infetado insere o código do seu teste na app, todos os smartphones com a aplicação, que estiveram em proximidade com esse, recebem um alerta.

Nesse sentido questionámos os nossos leitores se já instalaram a aplicação nos seus smartphones. Vamos conhecer todos os resultados.

Já instalou a app portuguesa STAYAWAY COVID?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 3.054 respostas obtidas. E através dos dados obtidos, percebemos que as respostas se dividem.

Por um lado a maioria , com 57% das respostas, indica que ainda não instalou a app STAYAWAY COVID (1.737 votos). No entanto uma significativa percentagem de 43% dos leitores indica que já instalou esta app portuguesa de rastreio da doença do Coronavírus (1.317 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados:

Sobre a app STAYAWAY COVID

A app STAYAWAY deteta a proximidade física entre smartphones e informa os utilizadores que estiveram no mesmo espaço de alguém infetado nos últimos 14 dias com o novo coronavírus. Mas, não precisa ter medo pois não há nenhum registo de identificação de infetados ou de informações dos smartphones!

O código da aplicação é público e está disponível no Github para quem o quiser analisar. O decreto-lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema STAYAWAY COVID também pode ser obtido aqui.

Se não respondeu a esta questão, diga-nos agora se já instalou a app portuguesa STAYAWAY COVID no seu dispositivo móvel.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual a sua opinião sobre o sistema operativo HarmonyOS? Será um sucesso! Foi uma boa resposta da Huawei às sanções do EUA.

Acho uma boa ideia, mas tenho reservas quanto ao seu futuro.

Uma má aposta da Huawei que poderá assim perder clientes. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.