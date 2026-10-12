Fitbit Edge é a nova aposta da Google para quem não quer um smartwatch

Depois de termos conhecido algumas pistas oficiais no início deste mês, bem como imagens, a Google lançou oficialmente a nova Fitbit Edge, uma pulseira inteligente que aposta na monitorização da saúde e da atividade física, com um ecrã de maiores dimensões, GPS mais preciso e funcionalidades de Inteligência Artificial. O dispositivo promete, conforme tinha sido antecipado, até sete dias de autonomia.

A Google continua a reforçar a sua oferta de dispositivos dedicados à saúde e ao exercício físico com o lançamento da Fitbit Edge. O novo modelo procura posicionar-se entre os relógios inteligentes Pixel Watch e a simplicidade da Fitbit Air, oferecendo funcionalidades avançadas num formato mais compacto e discreto.

Com uma estrutura em alumínio reciclado e um design adaptado à curvatura do pulso, a Fitbit Edge apresenta uma espessura de 11,5 mm e uma caixa que, segundo a Google, é 45% mais leve do que a do Apple Watch Series 12.

Fitbit Edge chega com ecrã Hybrid OLED

Uma das principais novidades da Fitbit Edge é o ecrã Hybrid OLED, que disponibiliza uma área de visualização 46% superior à dos anteriores modelos da marca. A Google destaca também o aumento do brilho, permitindo consultar as informações mesmo sob luz solar direta.

A interface foi redesenhada para facilitar o acesso às principais métricas de saúde e atividade física, incluindo passos, frequência cardíaca, qualidade do sono e acompanhamento do ciclo menstrual. O dispositivo integra ainda funcionalidades como Google Maps, controlos multimédia e notificações de chamadas e mensagens.

O botão físico lateral foi reformulado, oferecendo uma resposta tátil que permite executar determinadas ações, como colocar um treino em pausa, sem depender exclusivamente do ecrã tátil.

Reconhecimento automático de 100 atividades

Na vertente desportiva, a Fitbit Edge disponibiliza mais de 50 modos de exercício, com acompanhamento de métricas em tempo real, incluindo ritmo, zonas de frequência cardíaca e tempos parciais durante os treinos.

Segundo a Google, o GPS integrado apresenta uma melhoria de precisão de até 40% face às gerações anteriores, graças à combinação de um novo chipset com uma estrutura de alumínio que utiliza tecnologia de nanomoldagem. Esta evolução permite registar percursos sem necessidade de recorrer ao smartphone, enquanto o altímetro integrado acompanha as alterações de elevação.

Outra novidade é o reconhecimento automático de até 100 tipos de atividade física, permitindo identificar e registar exercícios mesmo quando o utilizador se esquece de iniciar manualmente a monitorização.

Monitorização da saúde reforçada com IA

A Fitbit Edge integra sensores para monitorização contínua da frequência cardíaca, uma aplicação de eletrocardiograma (ECG) e um sensor de temperatura da pele, que acompanha as variações durante a noite. Estes dados são combinados com a análise das fases do sono e da variabilidade da frequência cardíaca para fornecer indicadores de recuperação física.

A Google destaca ainda as funcionalidades Health Guardian, concebidas para acompanhar alterações nas tendências da pressão arterial e da resistência à insulina, bem como emitir alertas relacionados com frequências cardíacas elevadas ou reduzidas.

Importa reforçar que estas ferramentas não correspondem a medições clínicas diretas dos indicadores nem substituem uma avaliação médica.

Com o Google Health Premium, o assistente Google Health Coach utiliza os indicadores para fornecer orientações personalizadas sobre exercício e bem-estar, ajudando a contextualizar alterações que possam justificar uma conversa com um profissional de saúde. A disponibilidade destas funcionalidades poderá variar consoante a região.

Até sete dias de autonomia e bateria substituível

A autonomia anunciada para o Fitbit Edge é de até sete dias com uma única carga, permitindo acompanhar a atividade física durante o dia e o sono durante a noite. O carregamento magnético rápido promete ainda energia suficiente para um dia de utilização em apenas cinco minutos, quando a bateria apresenta um nível reduzido.

Segundo a Google, o equipamento oferece resistência à água até 50 metros, embora esta classificação não signifique que possa ser utilizado em qualquer atividade aquática a essa profundidade.

A Fitbit Edge destaca-se ainda por ser a primeira pulseira de atividade física reparável da marca, graças a uma arquitetura interna modular e a uma bateria substituível, concebidas para prolongar a vida útil do dispositivo.

Por fim, a Fitbit Edge chega em quatro combinações de cores e acabamentos: Obsidian, Fog, Olive e Canyon, acompanhadas por braceletes Active Bands. A Google disponibiliza ainda diferentes opções de braceletes intercambiáveis, incluindo versões desportivas, magnéticas e metálicas.

Foi também anunciada uma edição especial desenvolvida em colaboração com o basquetebolista Stephen Curry, com acabamentos exclusivos.

Preço e disponibilidade da Fitbit Edge

A Fitbit Edge da Google tem um preço oficial de 179,99 dólares nos Estados Unidos, com chegada às lojas prevista para 27 de outubro de 2026. A compra inclui três meses de acesso ao Google Health Premium.

Apesar de a disponibilidade e os preços para Portugal não terem sido especificados no comunicado oficial da empresa, a Fitbit Edge está disponível para pré-compra na Amazon de Espanha por 182,96 euros.

Fitbit Edge da Google Caixa preta fosca/Pulseira desportiva em obsidiana Ver na Amazon