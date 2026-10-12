A China está a comprar ouro como nunca. Porquê?

O banco central chinês soma 23 meses consecutivos de compras de ouro e as importações do país atingiram um nível recorde, num movimento que os analistas associam à redução da dependência do dólar e à falta de alternativas seguras para as famílias chinesas.

O Banco Popular da China (em inglês, PBOC) adicionou cerca de 23 toneladas às suas reservas em setembro, a maior compra mensal em quase três anos, segundo os dados da Administração Estatal de Câmbio, prolongando a mais longa série de aquisições registada desde, pelo menos, 2015.

Nos primeiros oito meses de 2026, as importações de ouro do país ultrapassaram as 1000 toneladas e atingiram 158,8 mil milhões de dólares. De acordo com os dados alfandegários, compilados pela CNBC, estes valores já superam as 886 toneladas e os 96,5 mil milhões de dólares importados ao longo de todo o ano de 2025.

Segundo Aakash Doshi, da State Street Investment Management, as importações de ouro por parte dos consumidores chineses também bateram um recorde neste período.

Os motivos por detrás da procura

Segundo Carsten Menke, analista do Julius Baer, a motivação principal do banco central é política, e prende-se com o uso do dólar como instrumento de pressão e com o desejo de reduzir a dependência da dívida pública norte-americana como ativo de reserva.

O congelamento dos ativos do banco central russo pelos países ocidentais, após a invasão da Ucrânia em 2022, evidenciou que as reservas detidas no estrangeiro podem ser restringidas em períodos de tensão geopolítica, ao passo que o ouro guardado nos cofres do próprio país não está sujeito a essa limitação.

Neste contexto, as detenções chinesas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos caíram para 618 mil milhões de dólares em julho, o valor mais baixo em 18 anos, segundo os dados do Tesouro norte-americano.

Do lado das famílias, o cenário económico incerto e a escassez de alternativas de investimento explicam a preferência por joias, barras e moedas de ouro. Afinal, o mercado imobiliário, que foi durante muito tempo a principal reserva de riqueza das famílias, atravessa uma crise de vários anos.

Além disso, o índice CSI 300 desvaloriza cerca de 8% este ano, contra uma subida de 13% do S&P 500, e a rentabilidade dos depósitos e das obrigações diminuiu num contexto de procura de crédito fraca. A taxa das obrigações do Estado chinês a um ano ronda os 1,2%, face a cerca de 4,46% nos Estados Unidos. A este quadro soma-se o plano de Pequim para desenvolver um mercado interno de ouro mais profundo, o que implica repor stock.

O analista Carsten Menke estima que o banco central tenha comprado cerca de 190 toneladas desde o início do ano e até final de agosto, das quais 110 não foram divulgadas.

O impacto nos preços

Apesar da procura chinesa, o ouro recuou mais de 8% em setembro, para cerca de 4176 dólares por onça, depois de ter atingido, em janeiro, um máximo histórico acima dos 5500 dólares.

Ainda assim, vários analistas consideram que as compras da China evitaram uma queda mais acentuada, numa altura em que os elevados rendimentos das obrigações norte-americanas, com a Reserva Federal a sinalizar mais uma subida das taxas de juro em 2026, limitam a procura por um ativo que não gera rendimento.

Para Ewa Manthey, do ING, a procura chinesa tornou-se num importante suporte estrutural, até porque os bancos centrais compram a longo prazo e são bastante menos sensíveis ao preço do que os investidores particulares.

Além disso, Doshi prevê que o ouro suba para um intervalo entre 4750 e 5500 dólares por onça até ao final do primeiro trimestre de 2027.

O que pode travar a procura chinesa por ouro

Segundo Hansen, uma recuperação da confiança no imobiliário e nas bolsas chinesas, um enfraquecimento do yuan, que encareceria o ouro no mercado interno, ou taxas de juro mais altas, que tornariam os depósitos mais atrativos, poderiam reduzir o interesse no metal precioso.

Uma mudança mais significativa exigiria que os bancos centrais perdessem o interesse em diversificar as reservas e que as tensões geopolíticas diminuíssem. Na opinião do analista, contudo, isto é algo que não parece iminente.

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