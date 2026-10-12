O número é da polícia, mas quem liga é um burlão! GNR alerta para esquema fraudulento

Receber uma chamada de um número aparentemente pertencente à polícia não significa que do outro lado esteja realmente um agente. A GNR está a alertar para um esquema de burla em que os criminosos se fazem passar por autoridades para conquistar a confiança das vítimas e obter dinheiro ou informações pessoais.

A técnica utilizada é conhecida como spoofing e permite falsificar o número que aparece no ecrã do telemóvel. Assim, os burlões conseguem fazer com que uma chamada pareça ter origem num contacto oficial, tornando a fraude mais difícil de identificar.

Burlões fazem-se passar por agentes policiais

Durante estas chamadas, os criminosos podem apresentar-se como elementos da GNR, da PSP ou de outras autoridades e entidades fiscalizadoras. Através de histórias convincentes, tentam levar as vítimas a acreditar que estão perante uma situação legítima.

O objetivo pode passar pela obtenção de dados pessoais e bancários, pela exigência de pagamentos ou pela transferência de dinheiro, recorrendo frequentemente à pressão psicológica e à urgência para impedir que a vítima confirme a informação.

Como se proteger deste esquema?

A GNR recomenda especial atenção perante chamadas inesperadas que envolvam pedidos de dinheiro ou informações confidenciais.

Se receber uma chamada suspeita, não forneça dados bancários, códigos de autenticação ou palavras-passe. Desligue e contacte diretamente a entidade em causa, utilizando um número obtido no respetivo site oficial.

Não confie apenas no número apresentado no ecrã: mesmo que pareça corresponder ao de uma força de segurança, pode ter sido falsificado.

Em caso de suspeita, guarde os registos da chamada e apresente queixa às autoridades.

A regra é simples: se alguém ligar em nome da polícia a exigir dinheiro ou dados confidenciais, confirme sempre a identidade do interlocutor antes de fazer qualquer coisa.