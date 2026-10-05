Surgiram as primeiras imagens do Fitbit Edge, o novo smartwatch da Google

O Fitbit Edge poderá ser a próxima aposta da Google no segmento dos wearables de preço intermédio, combinando ecrã, GPS e autonomia prolongada. As primeiras informações apontam para um dispositivo situado entre o Fitbit Air e o Pixel Watch 5.

Fitbit Edge aparece nas primeiras fugas de informação

A Google parece estar a preparar um novo dispositivo da linha Fitbit, denominado Fitbit Edge.

As primeiras imagens e informações sobre o equipamento surgiram através de uma fuga de informação, dando uma primeira ideia daquilo que poderá ser uma nova proposta da marca para quem procura funcionalidades de monitorização de atividade sem optar por um smartwatch completo.

O formato do Edge poderá recordar o Fitbit Charge, cuja geração mais recente remonta a 2023. O novo modelo deverá incluir um pequeno ecrã e concentrar-se nas principais funções relacionadas com exercício físico e saúde, mas com algumas capacidades adicionais.

De: Android Headlines

GPS e autonomia de uma semana entre os destaques

Entre as características apontadas para o Fitbit Edge encontra-se uma bateria capaz de atingir cerca de sete dias de utilização. O equipamento deverá também integrar GPS e altímetro.

Apesar de não funcionar como um smartwatch tradicional, o Edge poderá oferecer suporte limitado para algumas aplicações. Entre os exemplos referidos encontram-se o Google Maps e o YouTube Music, permitindo consultar informações ou controlar música sem depender constantemente do smartphone.

Outro ponto relevante será a compatibilidade. Ao contrário do Pixel Watch 5, que deverá permanecer limitado ao ecossistema Android, o Fitbit Edge poderá funcionar tanto com smartphones Android como com iPhone.

De: Android Headlines

FitBit Edge terá cores inspiradas nos próximos Pixel 11

A estratégia de design poderá aproximar ainda mais o Fitbit do universo de produtos da Google. O Edge deverá estar disponível em várias cores, incluindo tonalidades associadas à futura geração Pixel 11, como Rose Peach e Olive.

Quanto ao preço, ainda não existem valores confirmados. No entanto, considerando a posição esperada na gama, é possível que o Edge fique acima do Fitbit Air e abaixo do Pixel Watch 5. Uma estimativa entre 150 e 200 dólares colocaria o dispositivo numa faixa intermédia face aos modelos anteriores da marca.

A chegada ao mercado poderá acontecer durante a época de compras de final de ano de 2026. Até ao momento, a Google não confirmou oficialmente o Fitbit Edge, pelo que estas informações devem ser encaradas como rumores.

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