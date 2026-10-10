Novo Fitbit Edge da Google pode chegar com sete dias de autonomia e preço de 179 euros

A Google está a preparar a apresentação do Fitbit Edge, um novo dispositivo de monitorização da atividade física que deverá ser revelado a 12 de outubro de 2026. As primeiras pistas oficiais reforçam os rumores sobre o nome, o design e as características deste equipamento.

Google deixa pistas sobre o novo Fitbit Edge

A Google começou a divulgar indícios do seu próximo dispositivo de fitness através das redes sociais Instagram e X. Numa das publicações, a empresa partilhou uma imagem que aparenta mostrar um botão lateral do equipamento, acompanhada pela frase “Get an Edge on your health” e pela data 12.10.26.

A utilização da palavra “Edge” com inicial maiúscula parece confirmar a designação do produto, enquanto a data aponta para uma possível apresentação oficial já no próximo dia 12 de outubro.

Embora a marca ainda não tenha revelado todos os pormenores, as publicações surgem depois de várias fugas de informação que deram a conhecer o aspeto do dispositivo e algumas das suas funcionalidades.

Get an Edge on your health. 10.12.26 https://t.co/1zRU0eoAS7 — Google Health (@googlehealth) October 9, 2026

Rumores revelam características e autonomia

Os primeiros indícios sobre este equipamento surgiram em agosto, quando o portal 9to5Google identificou um dispositivo de fitness ainda sem nome em materiais promocionais da futura linha Pixel 11.

Mais recentemente, o Android Headlines divulgou imagens do alegado Fitbit Edge e informações sobre as aplicações integradas e as funcionalidades de acompanhamento da saúde. Posteriormente, a publicação francesa Dealabs acrescentou detalhes relativos à autonomia da bateria e ao preço esperado.

De acordo com estas informações, o novo wearable poderá oferecer até sete dias de utilização com o ecrã sempre ligado desativado. Caso esta funcionalidade permaneça ativa, a autonomia poderá diminuir para cerca de dois dias.

No mercado europeu, o preço apontado ronda os 179 euros. Embora ainda não exista confirmação oficial, esta estimativa sugere que o dispositivo poderá posicionar-se num segmento intermédio, acima do Fitbit Air, lançado por 99 euros na Europa. Nos Estados Unidos, o preço previsto poderá situar-se perto dos 180 dólares.

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