Hoje é dia de MIUI 12 Global – acompanhe o evento em direto

A Xiaomi reservou o dia de hoje para lançar ao mercado global a sua nova interface de utilizador MIUI 12. O evento está marcado para as 13 horas e poderá acompanhá-lo aqui, em direto.

Venha conhecer as novidades.

A MIUI 12 da Xiaomi

As principais novidades da MIUI 12 Global prendem-se com o novo Dark Mode 2.0, agora a abranger mais apps, e com as novas animações e gestos.

Além disso, traz o Sensory Visual Design, que apresenta os principais dados relevantes do sistema. A app dedicada ao desporto é também melhorada nesta nova interface de utilizador.

Um outro tópico melhorado é o da privacidade, cujas especificações foram aprimoradas.

Na China, a versão 12 da interface de utilizador da Xiaomi para programadores já está disponível desde o dia 8 de maio, para 32 modelos e smartphones Xiaomi e Redmi.

Acompanhe o evento em direto

A partir das 13h (hora de Lisboa), a Xiaomi inicia o seu evento de apresentação. Acompanhe connosco o evento.