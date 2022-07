Putin assina lei que proíbe os pagamentos com criptomoedas na Rússia

No que respeita às criptomoedas, a Rússia inicialmente tinha alguma reticência a adotar as mesmas nos seus sistemas de pagamentos. Mas com a guerra, que tem afetado significativamente vários dos seus setores, inclusive o económico, o país começou a ver as moedas digitais com outros olhos, sendo que a regulamentação das mesmas já estará para breve e o banco Sberbank já executou a sua primeira emissão de ativos digitais.

Contudo, as últimas notícias indicam que o presidente russo Vladimir Putin assinou recentemente uma lei que vai proibir os pagamentos de bens e serviços com criptomoedas na Rússia.

Enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia se mantém infelizmente bem ativa, continuam a chegar informações sobre outros assuntos que também envolvem o país euroasiático, causados direta ou indiretamente pelo conflito, ao qual o país de Putin dá o nome de "Operação Militar Especial". As últimas notícias estão relacionadas com a implementação e utilização das moedas digitais naquele país.

Putin assina lei para proibir pagamentos com criptomoedas

De acordo com as mais recentes informações, em breve os residentes da Rússia não vão poder voltar a usar as criptomoeda como forma de pagamento. Tal acontece porque o presidente Vladimir Putin assinou um projeto de lei que vai proibir o uso destes ativos digitais, tais como criptomoedas e NFTs, para o pagamento de bens e serviços.

Os detalhes indicam que a nova lei vai também exigir que as plataformas de exchange e provedores de moedas digitais recusem as transações onde as transferências digitais possam ser igualmente interpretadas como forma de pagamento.

Segundo a descrição deste projeto de lei:

É proibido transferir ou aceitar ativos financeiros digitais como contraprestação por bens transferidos, obras executadas, serviços prestados, bem como de qualquer outra forma que permita assumir o pagamento de bens (obras, serviços) por um ativo financeiro digital, salvo disposição em contrário por leis federais.

De acordo com uma reportagem feita pelo New York Times, as autoridades norte-americanas acreditam que algumas empresas russas, afetadas pelas sanções dos países que se mostraram contra a guerra, estão a recorrer às criptomoedas para contornar essas limitações.

Tal acontece numa altura em que a regulamentação das criptomoedas na Rússia está por dias de acontecer.