Sberbank: O maior banco russo já executou a sua 1ª emissão de ativos digitais

O ceticismo da Rússia em relação às criptomoedas foi dando lugar à aceitação desta tecnologia financeira. E ainda para mais agora que a guerra levou à implementação de sanções por parte de vários países, as moedas digitais começam a ser vistas com outros olhos no país de Vladimir Putin.

Neste sentido, e com a regulamentação das criptomoedas perto de acontecer, agora o Sberbank, que é o maior banco da Rússia, anunciou a execução da sua primeira emissão de ativos digitais na sua plataforma.

Sberbank executa a primeira emissão de ativos digitais

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, o maior credor da Rússia, o banco Sberbank, referiu neste sábado (9) que já realizou a sua primeira transação de ativos financeiros na sua plataforma. Esta ação foi realizada juntamente com a sua subsidiária SberFactoring e foram executados mil milhões de rublos (perto de 16 milhões de euros), os quais contam com um vencimento de três meses.

Tal como já aqui referimos, o Banco da Rússia há muito que demonstra pouca confiança relativamente às criptomoedas. No entanto, as informações mais recentes indicam que a entidade passou a estar mais recetiva quanto a esta tecnologia, sobretudo depois da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o que levou a que vários países sancionassem o país. Assim, o Banco da Rússia já deu à plataforma de blockchain Atomyze Russia a primeira licença para a transação de ativos digitais.

De acordo com os detalhes revelados, o Sberbank recebeu a sua licença no mês de março e disse em comunicado que os ativos digitais são emitidos na sua plataforma através da tecnologia blockchain e contratos inteligentes. É ainda referido que a plataforma do maior banco russo estará disponível em breve para todos os clientes corporativos do banco.

Recentemente foi também referido que a Rússia está a trabalhar para melhorar a monitorização das transações de moedas digitais.

