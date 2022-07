Multas de Trânsito: Estado está a acelerar cobrança

Em Portugal o sistema de cobrança de multas é lento e são muitas as que prescrevem. Tal significa perda de dinheiro para os cofres do Estado, mas o cenário está a mudar.

De acordo com as informações mais recentes, o Estado está a acelerar a cobrança de multas de trânsito.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) cobrou 904 635 autos no ano passado, um valor que representa uma recuperação face ao primeiro ano da pandemia (743 292). A cobrança em 2021 chegou a ser mesmo superior ao número de autos registados pela Segurança Rodoviária no respetivo ano (887 398), o que significa que as multas pagas tiveram um peso de 102% face aos autos registados. Os dados foram revelados por aquela autoridade ao JN.

Outro indicador que mostra que o Estado está a agilizar este processo e que estão a ficar menos multas por cobrar é a diminuição do número de prescrições. De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2021, a ANSR deixou prescrever 716 multas de trânsito no ano passado, "atingindo-se o valor mais baixo desde que há registo", lê-se no documento. Em 2020, tinham prescrito 3677 multas, refere o jornal.

Tem multas de trânsito? Consulte o Portal das Contraordenações

Saber o número total de pontos na carta de condução é um processo simples. Para começar devem aceder ao Portal das Contraordenações e depois carregar em Portal Contraordenações.

Em seguida escolham o método de autenticação. Para este artigo vamos escolher o cartão de cidadão. em concreto, a chave móvel digital. A Chave Móvel Digital (CMD) é um sistema simples e seguro de autenticação dos cidadãos em portais da Administração Pública na Internet e recentemente passou a estar disponível também em alguns sites de empresas privadas.

Em seguida, no separador superior, escolham a opção Chave Móvel Digital e escolham qual o Método de autenticação.

Já dentro do Portal devem, no menu, aceder a Cadastro > Consulta de Pontos. Caso tenham recebido três pontos extra no passado domingo, essa informação deverá aparecer em Pontos ganhos 3 anos sem infrações.