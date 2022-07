Apresentados na última WWDC, os novos MacBook Air estão já a tirar partido do novo SoC M2 da Apple. Este traz uma melhoria de desempenho considerável face ao SoC anterior e à sua concorrência, mas poderá ter um problema.

Agora que estão finalmente a chegar às mãos dos utilizadores e os primeiros testes e avaliações estão a surgir, há um elemento que poderá desapontar. Falamos do SSD que equipa o modelo base, que terá um desempenho inferior ao do modelo do ano anteriores e a outros dentro da mesma gama.

Foi na passada sexta-feira que os novos MacBook Air com M2 começaram a chegar ao mercado. Os utilizadores podem agora ter acesso a esta nova máquina e ao que esta pode oferecer. Tal como aconteceu com o MacBook Pro com o M2, os ganhos são visíveis e percetíveis.

Algo que tem estado a ser entretanto reportado é que o SSD que equipa o modelo base, de 256GB, poderá ter um problema de desempenho, em especial na leitura. Os testes realizados revelaram isso mesmo e iso tem estado a gerar alguma polémica.

Do que é possível observar, as diferenças existem e são bem visíveis, indo mais longe que o modelo de 512GB de SSD. Comparado com o modelo similar do ano anterior, equipado com o SoC M1, os resultados são também visíveis e colocam este SSD num patamar muito inferior.

A Apple, entretanto, já veio a público justificar esta diferença e explicar a sua razão. A marca aposta agora num SSD que tem um novo NAND de maior densidade, o que leva a que não possam ser usadas tecnologias de escrita e leituras paralelas, algo normal em situações de 2 ou mais NANDS.

Graças aos avanços de desempenho do M2, o novo MacBook Air e Pro de 13” são incrivelmente rápidos, mesmo comparados com o poderoso chip M1. Estes novos sistemas usam um novo NAND de maior densidade que oferece armazenamento de 256 GB usando um único chip. Embora os benchmarks do SSD de 256 GB possam mostrar uma diferença em relação à geração anterior, o desempenho desses sistemas baseados em M2 é ainda mais rápido nas atividades do mundo real. Michelle Del Rio Porta-voz da Apple

Provavelmente, e para a maioria dos utilizadores, esta diferença não será percetível. No entanto, revela que há mudanças que podem estar a limitar este modelo de entrada de gama e que se vão refletir noutras áreas.

Os testes mostram melhorias neste modelo com o SoC M2, que bate o modelo anterior e até se equipara ao MacBook Pro com o M2. No entanto, há que ter em conta algumas limitações, como a ausência de um sistema de ventilação e refrigeração ativo, o que poderá levar a situações mais complicadas.