O negócio do ano colocava Elon Musk e o Twitter numa rota de colisão, com o primeiro a querer comprar a totalidade da rede social. Em cima da mesa estava uma proposta de 44 milhões de dólares, um valor elevado e que muitos consideravam justos.

A verdade é que este negócio acabou por cair e o homem forte da Tesla recusa-se agora a cumprir o acordo que tinha estabelecido. O Twitter não quer deixar passar esta oportunidade e avançou para tribunal. O problema agora é que Elon Musk quer adiar este confronto em frente à justiça.

Aquele que poderia ser mais um negócio de sucesso de Elon Musk parece estar prestes a tornar-se um verdadeiro pesadelo para o fundador da SpaceX. Este seria aparentemente simples de cumprir e de fazer chegar a bom porto, mas vai acabar nos tribunais.

Este parece ser um desfecho inevitável, mas que Elon Musk e a sua equipa legal querem agora parecer controlar de forma mais firme. O mais recente pedido, que deu entrada nos tribunais como resposta às intenções do Twitter é bem claro.

um cronograma extremamente rápido para um caso dessa magnitude enorme

A ideia é adiar este processo que o Twitter queria que decorresse de forma rápida e com um desfecho positivo para o seu lado. Elon Msuk quer adiar a ida a tribunal e todo o processo, encaminhando o seu início para os primeiros dias de 2023.

Nas 14 páginas do documento apresentado pelos representantes de Elon Musk, este pede o adiamento do julgamento até o próximo ano, idealmente, 13 de fevereiro de 2023. O processo deverá arrancar em breve, com a primeira audiência do caso a acontecer a 19 de julho no tribunal para decidir se vão ser agilizados os procedimentos legais entre as duas partes ou não.

A rede social argumentou que o julgamento seria de quatro dias e começaria no início de setembro deste ano. De acordo com o pedido feito pelo Twitter no Tribunal de Chancelaria de Delaware, é exigido que Elon Musk prosseguisse com a aquisição do Twitter.

Como seria esperado, este é um caso que deverá demorar muito tempo a ser decidido. Provavelmente a compra poderá ser obrigada e Elon Musk terá mesmo de desembolsar os 44 milhões de dólares. Ainda assim, o homem forte da Tesla poderá ter argumentos que vão fazer pender este caso a seu favor.