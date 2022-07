Os emojis, tal como muitas outras tecnologias, têm conquistado o nosso dia a dia e são mais uma forma de expressão. Estes permitem, de forma simples e rápida, mostrar uma emoção ou uma reação, que todos entendem facilmente.

Para comemorar a sua existência e a sua utilidade, celebra-se hoje o dia Dia Mundial do Emoji. Venha assim saber qual os mais usados em Portugal, em diversas categorias.

É hoje, dia 17 de julho, que se comemora o Dia Mundial do Emoji. Pode ser apenas uma data simbólica, mas marca de forma forte a presença destes símbolos no nosso quotidiano, de forma cada vez maior.

Os emojis são uma forma imediata de colorir qualquer troca de mensagens e de delegar a responsabilidade de transmitir pensamentos e emoções que, por vezes, são difíceis de pôr em palavras. Para celebrar a data, a Meta revelou quais são os emojis, na versão 14.0 - a versão mais atualizada - mais usados em Portugal 🇵🇹.

Neste momento, o emoji mais usado em Portugal no Facebook é o "Mãos em forma de coração" (Heart Hands). Estes são os cinco emojis da versão 14.0 mais usados em Portugal, no Facebook:

Mãos em forma de coração (Heart Hands); Cara com um olho à espreita (Face with peeking eye); Cara a conter as lágrimas (Face holding back tears); Cara com olhos abertos e tapar a boca (Face with open eyes and hand over mouth); Cara a bater continência (Saluting face);

Os foodies não prescindem de partilhar através de emojis o que estão a comer e a beber. A Meta revela também os emojis mais usados em Portugal relacionados com bebida e comida, agora focada no Instagram:

Bolo de aniversário (Birthday cake); Brinde com flutes (Clinking glasses); Garrafa com rolha a saltar (Bottle with a popping cork); Bebida quente (Hot beverage); Fatia de bolo (Shortcake);

A descrição do perfil do Instagram é a porta de entrada para cada nova amizade na rede social, com emojis a representar os interesses de cada um. Por fim, estes são os emojis de desporto mais usados nas descrições de perfil do Instagram:

Bola de futebol (Soccer ball); Bola de Basquete (Basket ball); Pessoa a levantar pesos (Person Lifting Weights); Pessoa em posição de lotus (Person in Lotus Position); Bola de vólei (Volley ball);

A importância destes tem crescido e cada vez mais os serviços se focam na sua utilização e na sua presença. Exemplo disso foi o anúncio recente, feito pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de que agora é possível reagir com qualquer emoji no WhatsApp. Nessa altura partilhou também alguns dos seus emojis favoritos.